Gazelleri seviyorsanız kaydetmeniz gereken liste ; En iyi fotoğraf çekilecek yerler burada
Sonbahar geldi ve yapraklar dökülmeye başladı. İnsanlar da en güzel gazelleri görebileceği ve fotoğraf çekebileceği rotaları araştırmaya başladı.
Havalar yavaştan soğumaya başlayınca tatilciler rotalarını da çizmeye başladı. Böylece sonbaharın en güzel renklerinin ve atmosferinin olduğu bölgeler gezgincilerin uğrak adresleri arasına girdi. En çok dikkat çeken bölgeler ise şüphesiz gazellerin ve sonbahar yapraklarının yoğun olduğu adresler oldu.
Haberturk.com’da yer alan ve gezgincilerin uğrak adresleri arasına giren 10 rota şöyle:
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI (BOLU)
Türkiye'nin en ünlü sonbahar rotalarından biri olan Yedigöller, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünen doğasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Parkta göller etrafında yürüyüş yapabilir, doğa fotoğrafları çekebilir ve huzurlu bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.
KAPADOKYA (NEVŞEHİR)
Kapadokya, her mevsim büyüleyici olsa da sonbaharda bambaşka bir atmosfer sunar. Peribacalarının mistik görüntüsü, hafif sisli havalarla birleşince unutulmaz bir manzara ortaya çıkar. Sıcak hava balonlarıyla bölgeyi yukarıdan izlemek, bu deneyimi taçlandırır.
KAZ DAĞLARI (BALIKESİR)
Kaz Dağları, tertemiz havası ve sararan ormanlarıyla sonbaharda adeta bir cennete dönüşür. Bölgeyi keşfederken mitolojik hikayelerin izlerini sürebilir, doğa yürüyüşleriyle huzur dolu bir gün geçirebilirsiniz.