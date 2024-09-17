Gazelleri seviyorsanız kaydetmeniz gereken liste ; En iyi fotoğraf çekilecek yerler burada

Havalar yavaştan soğumaya başlayınca tatilciler rotalarını da çizmeye başladı. Böylece sonbaharın en güzel renklerinin ve atmosferinin olduğu bölgeler gezgincilerin uğrak adresleri arasına girdi. En çok dikkat çeken bölgeler ise şüphesiz gazellerin ve sonbahar yapraklarının yoğun olduğu adresler oldu.

Haberturk.com’da yer alan ve gezgincilerin uğrak adresleri arasına giren 10 rota şöyle: