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  4. Gaziantep usulü kısıra lezzet katan malzeme ; 1 yemek kaşığı eklemelisiniz

Gaziantep usulü kısıra lezzet katan malzeme ; 1 yemek kaşığı eklemelisiniz

* Gaziantep usulü kısır * hazırlarken bilmeniz gereken bir lezzet sırrı var. Bu sayede kısır tam kıvamında oluyor

Gaziantep usulü kısıra lezzet katan malzeme ; 1 yemek kaşığı eklemelisiniz - Sayfa 1

Kısır en çok 5 çaylarında tüketilen lezzetli bir yiyecektir. Ev hanımları atıştırmalık olması için pratik bir şekilde kısır hazırlayarak servis ediyor. Türkiye’de kısır birçok bölgenin usulüne göre de hazırlanıyor.

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Gaziantep usulü kısıra lezzet katan malzeme ; 1 yemek kaşığı eklemelisiniz - Sayfa 2

SADECE 1 YEMEK KAŞIĞI BİLE YETİYOR

Hafif ve düşük kalorili olduğu için tercih edilen kısırı Gaziantep usulü yapmak için sadece 1 yemek kaşığı biber salçası eklemek yeterli oluyor. Böylece kısırın tadı yöresel bir lezzete dönüşüyor.

 

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Gaziantep usulü kısıra lezzet katan malzeme ; 1 yemek kaşığı eklemelisiniz - Sayfa 3

Gaziantep usulü kısırı hazırlamadan önce gereken malzemeler şöyle:

  • 2 su bardağı ince bulgur
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2-3 sap maydanoz
  • 1 adet limon
  • Kaynar su
  • 2-3 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz (miktarı isteğe göre değişebilir)
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Gaziantep usulü kısıra lezzet katan malzeme ; 1 yemek kaşığı eklemelisiniz - Sayfa 4

nefisyemektarifleri.com'da yer alan Gaziantep usulü kısırın hazırlanışı ise şöyle:

Bütün bulgurlar ıslanana kadar su dökülür ve 10 dakika dinlendirilir.

Dinlenen bulgura soğan rendelenir, salçalar koyulur ve yavaş yavaş yoğurulur.

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