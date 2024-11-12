Gaziantep usulü kısıra lezzet katan malzeme ; 1 yemek kaşığı eklemelisiniz
* Gaziantep usulü kısır * hazırlarken bilmeniz gereken bir lezzet sırrı var. Bu sayede kısır tam kıvamında oluyor
Kısır en çok 5 çaylarında tüketilen lezzetli bir yiyecektir. Ev hanımları atıştırmalık olması için pratik bir şekilde kısır hazırlayarak servis ediyor. Türkiye’de kısır birçok bölgenin usulüne göre de hazırlanıyor.
SADECE 1 YEMEK KAŞIĞI BİLE YETİYOR
Hafif ve düşük kalorili olduğu için tercih edilen kısırı Gaziantep usulü yapmak için sadece 1 yemek kaşığı biber salçası eklemek yeterli oluyor. Böylece kısırın tadı yöresel bir lezzete dönüşüyor.
Gaziantep usulü kısırı hazırlamadan önce gereken malzemeler şöyle:
- 2 su bardağı ince bulgur
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 adet kuru soğan
- 3 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2-3 sap maydanoz
- 1 adet limon
- Kaynar su
- 2-3 tatlı kaşığı nane
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz (miktarı isteğe göre değişebilir)