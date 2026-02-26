Gebelik şekeri nedir? Gebelik şekerinin belirtileri, riskleri ve tedavisi!
Gebelik şekeri, hamilelikte ilk kez ortaya çıkan diyabet türüdür. Anne ve bebek sağlığını doğrudan etkileyen bu durum, erken tanı ve doğru yönetimle tamamen kontrol altına alınabilir.
GEBELİK ŞEKERİ NEDİR?
Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevde Nur Mert, gebelik şekeri olarak bilinen durumun, daha önce diyabet tanısı almamış kadınlarda hamilelik sırasında ortaya çıktığını söylüyor. “Gebelik şekeri, hem annenin hem de bebeğin sağlığını etkileyebilir ve fark edilmediğinde çeşitli riskler barındırır” diyor.
HAMİLELİKTE DİYABETİN OLUŞUMU
Gestasyonel diyabet, hamilelik hormonlarının insülin kullanımını zorlaştırmasıyla ortaya çıkar. Vücudun ihtiyacı olan insülin miktarı artarken, pankreas bunu karşılayamazsa kan şekeri yükselir. Op. Dr. Mert, “Doğru zamanda tanı koymak, komplikasyonları önlemek için hayati önem taşır” şeklinde açıklıyor.
TARAMA VE TANI SÜRECİ
Gebelik şekerinin tespiti iki aşamada yapılır. İlk olarak hamileliğin başında, açlık ve tokluk kan şekeri veya HbA1c testleriyle mevcut diyabet ihtimali kontrol edilir. Eğer bu testler normalse, ikinci aşama olarak 24-28. haftalarda şeker yükleme testleri uygulanır.