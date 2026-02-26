Gebelik şekeri nedir? Gebelik şekerinin belirtileri, riskleri ve tedavisi!

GEBELİK ŞEKERİ NEDİR?

Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sevde Nur Mert, gebelik şekeri olarak bilinen durumun, daha önce diyabet tanısı almamış kadınlarda hamilelik sırasında ortaya çıktığını söylüyor. “Gebelik şekeri, hem annenin hem de bebeğin sağlığını etkileyebilir ve fark edilmediğinde çeşitli riskler barındırır” diyor.