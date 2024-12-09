Gece uykuya dalamıyorsanız bu meyveyi tüketin. Derin uykunun anahtarı. İçinde adeta gizli hazine var

İlaçlar, doğal yöntemler ve birçok formül ile uykuya dalma problemenin önüne geçilebiliyor. Ancak uzmanlar beslenmenin de büyük bir etkisi olduğunu belirtti. Öyle ki, yatmadan önce tüketeceğiniz bir meyve ile daha kaliteli uyuyabilirken, aynı zamanda kısa sürede uykuya dalabilirsiniz.