Gece yarısı tetiklenen açlık: Karanlık çöktüğünde gelen yeme krizlerini durdurmanın formülleri
Çoğu insanın iradesizlik veya basit bir kaçamak olarak gördüğü gece yeme alışkanlığı, aslında modern çağın en yaygın psikolojik ve metabolik problemlerinden biridir. Bilim dünyasında "gece yemek yeme sendromu" olarak adlandırılan bu durum, hormonal dengesizlikler ve günlük stres birikimiyle doğrudan ilişkilidir. Gündüz iştahsız olup geceleri kontrolsüzce buzdolabına yönelmek, hem uyku kalitesini baltalamakta hem de kronik kilo problemlerine zemin hazırlamaktadır. İşte bu biyolojik döngüyü tersine çevirecek uzman stratejileri.
GÜNDÜZ ÖĞÜNLERİNİ DÜZENLİ TUTARAK VÜCUDUNUZU DENGELEYİN
Geceleri yaşanan büyük açlık krizlerinin temel sebebi, genellikle gündüz saatlerinde yetersiz veya düzensiz beslenmektir. İş koşturmacası içinde kahvaltıyı atlamak veya öğle yemeğini geçiştirmek, vücudun akşam saatlerinde alarm vermesine neden olur. Beyin, gün boyu alamadığı enerjiyi telafi etmek için geceleri açlık hormonu olan grelini en üst seviyeye çıkarır. Bu durum sizi iradeniz dışında yüksek kalorili ve karbonhidratlı besinlere yönlendirir. Gün içinde dengeli, proteinli ve lifli öğünler tüketerek gece oluşacak bu biyolojik borçlanmanın önüne erkenden geçmelisiniz.
KORTİZOL SEVİYENİZİ DÜŞÜREREK STRES AÇLIĞINI BİTİRİN
Gün boyunca biriken iş stresi, kaygılar ve duygusal yükler akşam saatlerinde kortizol yani stres hormonunun zirve yapmasına yol açar. Vücut bu yüksek stres baskısıyla savaşabilmek ve kendini hızlıca rahatlatabilmek için dopamin salgılatacak şekerli gıdalar arar. Gece yeme krizlerinin arkasında yatan asıl etken çoğu zaman fiziksel açlık değil, duygusal bir sığınma arayışıdır. Akşam saatlerinde meditasyon yapmak, ılık bir duş almak veya sakinleştirici müzikler dinlemek stres seviyenizi düşürerek bu yapay açlığı bitirir. Zihninizi sakinleştirdiğinizde buzdolabının kapısını açma ihtiyacınızın da kendiliğinden azaldığını fark edeceksiniz.
UYKU KALİTENİZİ SAĞLAYARAK MELATONİNİ TETİKLEYİN
Kalitesiz ve kesintili uykular, tokluk hormonu leptini düşürürken açlık hormonu grelini ise dramatik şekilde artırır. Gece yeme sendromu yaşayan bireylerde genellikle uykuya dalma problemleri veya gece yarısı sık sık uyanma durumları gözlenir. Yatak odanızın tamamen karanlık, sessiz ve serin olması, derin uykuya geçmenizi ve melatonin hormonunun salgılanmasını kolaylaştırır. Uyku düzeni oturdukça vücudun hormonal dengesi de hızla normale dönecektir. Uykusuz kaldığınız her fazladan saatin, sizi mutfağa götüren birer davetiye olduğunu unutmamalısınız.
MUTFAKTAKİ GÖRSEL UYARANLARI VE TEHLİKELİ BESİNLERİ UZAKLAŞTIRIN
“Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur” kuralı gece yeme krizleriyle mücadelede en pratik ve etkili silahlardan biridir. Tezgahın üzerinde duran bisküvi paketleri, cipsler veya çikolata kavanozları, gece uykulu halinizle mutfağa gittiğinizde iradenizi saniyeler içinde kırar. Ev alışverişi yaparken bu tür tetikleyici ve işlenmiş gıdaları eve hiç sokmamak en kesin çözümdür. Buzdolabında ve dolaplarda ilk bakışta görülecek yerlere salatalık, havuç,marul gibi kalorisi düşük ve sağlıklı atıştırmalıklar yerleştirebilirsiniz. Gece bir şeyler atıştırma dürtüsü gelse bile ulaşılması zor olan yiyecekler için çaba sarf etmekten vazgeçme eğiliminiz artacaktır.