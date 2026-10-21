Gece yarısı tetiklenen açlık: Karanlık çöktüğünde gelen yeme krizlerini durdurmanın formülleri

MUTFAKTAKİ GÖRSEL UYARANLARI VE TEHLİKELİ BESİNLERİ UZAKLAŞTIRIN

“Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur” kuralı gece yeme krizleriyle mücadelede en pratik ve etkili silahlardan biridir. Tezgahın üzerinde duran bisküvi paketleri, cipsler veya çikolata kavanozları, gece uykulu halinizle mutfağa gittiğinizde iradenizi saniyeler içinde kırar. Ev alışverişi yaparken bu tür tetikleyici ve işlenmiş gıdaları eve hiç sokmamak en kesin çözümdür. Buzdolabında ve dolaplarda ilk bakışta görülecek yerlere salatalık, havuç,marul gibi kalorisi düşük ve sağlıklı atıştırmalıklar yerleştirebilirsiniz. Gece bir şeyler atıştırma dürtüsü gelse bile ulaşılması zor olan yiyecekler için çaba sarf etmekten vazgeçme eğiliminiz artacaktır.