Geceden bekletmeye gerek yokmuş. *Kabak tatlısı* böyle de pamuk gibi oluyor
* Kabak tatlısı * pişirirken geceden bekletme zorunluluğu sona eriyor. Artık şipşak kabak tatlısı yapabileceksiniz
Kış aylarının soğuk günlerinde en çok tercih edilen tatlı tahin ile birlikte servis edilen nefis kabak tatlısıdır. Hem tatlı hem de vitaminli olduğu için sevilen kabak tatlısı geceden bekletilerek hazırlanıyor.
Geceden bekletme işi hanımlar için biraz sorun olabiliyor. Nedeni ise birden tatlının hazır olması gerektiği…
Bunun için pratik ve kolay bir yöntem elbette var. Bu sayede geceden kabakları şekere yatırmaya asla gerek kalmayacak.