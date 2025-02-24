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  4. Geceden bekletmeye gerek yokmuş. *Kabak tatlısı* böyle de pamuk gibi oluyor

Geceden bekletmeye gerek yokmuş. *Kabak tatlısı* böyle de pamuk gibi oluyor

* Kabak tatlısı * pişirirken geceden bekletme zorunluluğu sona eriyor. Artık şipşak kabak tatlısı yapabileceksiniz

Geceden bekletmeye gerek yokmuş. *Kabak tatlısı* böyle de pamuk gibi oluyor - Sayfa 1

Kış aylarının soğuk günlerinde en çok tercih edilen tatlı tahin ile birlikte servis edilen nefis kabak tatlısıdır. Hem tatlı hem de vitaminli olduğu için sevilen kabak tatlısı geceden bekletilerek hazırlanıyor.

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Geceden bekletmeye gerek yokmuş. *Kabak tatlısı* böyle de pamuk gibi oluyor - Sayfa 2

Geceden bekletme işi hanımlar için biraz sorun olabiliyor. Nedeni ise birden tatlının hazır olması gerektiği…

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Geceden bekletmeye gerek yokmuş. *Kabak tatlısı* böyle de pamuk gibi oluyor - Sayfa 3

Bunun için pratik ve kolay bir yöntem elbette var. Bu sayede geceden kabakları şekere yatırmaya asla gerek kalmayacak.

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Geceden bekletmeye gerek yokmuş. *Kabak tatlısı* böyle de pamuk gibi oluyor - Sayfa 4

KABAKLARI GECEDEN ŞEKERE YATIRMAYA GEREK KALMIYOR

Nefisyemektarifleri.com’daki lezzetli ve pratik kabak tatlısı tarifi için gereken malzemeler şöyle;

  • 1,5 kilo doğranmış kabak
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2-3 ince dilim limon
  • 200 ml su
  • 1 paket vanilya
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