Geceleri 6 saatten daha az uyumanın vücuda 5 etkisi! Kimse bilmiyor; bakın ne zararları var
Geceleri en az 6 saat uyumak bir insanın ihtiyacı olan bir süredir. Çoğu kişi bu kuralı yerine getirmediği için pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliyor. İşte geceleri 6 saat uyumamanın vücuda verdiği zararlar.
Sağlıklı yaşamanın formülleri az çok biliniyor. Yediklerimize içtiklerimize dikkat etmek her ne kadar önemli olsa da, egzersiz ve spor yapmak da son derece önemli. Ancak bunlar dışında en önemli faktörlerden biri vücudun dinlenmesi.
Dünya çapında milyonlarca kişi yediğine içtiğine dikkat etmediği gibi, uyku saatlerini de umursamıyor. Evet her ne kadar sağlıklı beslenme önemli bir etken olsa da, hepsinden önemlisi uyumak altın kural olarak biliniyor.
Yatağa erkenden girip fakat uykuya dalamayan da çok fazla insan var. Ancak genel olarak bakıldığında 6 saat kuralına uyabiliyorsanız pek çok hastalık veya riskten uzak kalabilirsiniz. İşte en az 6 saat uyumanın vücuda etkileri.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLIYOR
Kaliteli uykunun vücuda pek çok etkisi var. 2023 yılında yayımlanan bir araştırma, günde 6 saatten az uyumanın bağışıklık sisteminin aşıya verdiği yanıtı bile zayıflatabileceğini ortaya koymuştu. Uyku sırasında vücudun enfeksiyonlarla savaştığını belirten Klinik Sağlık Psikoloğu ve Uyku Uzmanı Dr. Sue Peacock, şu bilgileri verdi: