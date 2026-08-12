Geceleri aniden uyanıyorsanız dikkat! Vücudunuz size bu gizli sağlık sinyalini veriyor olabilir!

ANİ KAN ŞEKERİ DÜŞÜŞÜ

Gece yarısı saat 02.00 ile 04.00 arasında aniden ve kalbiniz hızla çarparak uyanıyorsanız, bunun arkasındaki birincil şüpheli ani kan şekeri düşüşüdür. Akşam saatlerinde tüketilen ağır veya şekerli gıdalar, insülin hormonunu tavan yaptırdıktan sonra gecenin ortasında kan şekerinin çakılmasına yol açar. Glikoz seviyesi beyin için kritik sınırın altına indiğinde, vücut bir acil durum senaryosu başlatır. Beyne glikoz sağlamak adına böbrek üstü bezlerinden aniden adrenalin ve kortizol hormonları salgılanır. Bu hormonal patlama ise sizi bir tehlike varmış gibi tetikte, kalbiniz küt küt atarak ve ter içinde uyanık tutar. Bu fizyolojik savunma mekanizması, sadece uykunuzu bölmekle kalmaz; aynı zamanda derin uyku evresine geçmenizi engelleyerek sabah yataktan yorgun kalkmanıza neden olur. Vücudun bu ani hayatta kalma tepkisi sırasında hissettiğiniz panik, çoğu zaman bir kabus görmüş ya da panik atak geçiriyormuşsunuz algısı yaratabilir. Yaşanan bu durum döngüsel bir hal aldığında, kronik uyku bozukluklarını ve gün boyu süren tatlı krizlerini tetikler. Akşam saatlerinde basit karbonhidratlar yerine lif, sağlıklı yağ ve protein içeren dengeli bir ara öğün tüketmek, bu gece yarısı şoklarını önlemenin en etkili yoludur. Böylece kan şekeri grafiğiniz tüm gece boyunca yatay bir seyir izler ve sabaha kadar kesintisiz bir uyku konforu sağlanır.