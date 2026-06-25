Geceleri ışıkları böyle görüyorsanız dikkat: Gözde ışık dağılması astigmatın erken uyarısı olabilir!

AKILLI TELEFONLAR VE BİLGİSAYARLAR ASTİGMATI DOĞRUDAN TETİKLER Mİ?

Dijital ekranların hayatımızın merkezinde yer almasıyla birlikte göz sağlığı şikayetlerinde dünya genelinde devasa bir artış yaşanıyor. Uzun saatler boyunca telefona veya bilgisayara bakmak astigmatı sıfırdan var etmese de mevcut bozukluğun hızla ilerlemesine neden olur. Ekran karşısında göz kırpma sayımız yarı yarıya düştüğü için göz kuruluğu ve buna bağlı netlik kayıpları tetiklenir. Dijital göz yorgunluğu, hafif seyreden astigmat belirtilerini çok daha belirgin ve rahatsız edici bir boyuta taşır. Bu olumsuz etkileri azaltmak adına her yirmi dakikada bir uzaklara bakarak gözü dinlendirmek hayati önem taşır.