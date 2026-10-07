Gecenin gizli tehdidi: Uyku apnesi kalbinizi nasıl yoruyor?

GÜNDÜZ BELİRTİLERİ VE GİZLİ TEHLİKE SİNYALLERİ

Geceleri yaşanan bu gizli savaş, sabah uyanıldığında kendini geçmek bilmeyen şiddetli baş ağrılarıyla gösterir. Kişi tüm gece uyuduğunu zannetse de derin uyku evresine geçemediği için güne son derece yorgun başlar. Gün içinde sürekli devam eden uyuklama hali, konsantrasyon bozukluğu ve ani öfke patlamaları hastalığın en net işaretleridir. Toplantı esnasında veya direksiyon başında yaşanan ani dalmalar, hayati tehlikeleri de beraberinde getiren ciddi birer uyarıdır. Birçok insan bu zihinsel yorgunluğu ve unutkanlığı yaşlılığa veya strese bağlama hatasına düşer. Oysa beyne giden oksijen akışının kesilmesi, zihinsel kapasiteyi ve odaklanma yeteneğini gün geçtikçe köreltir. Vücudun verdiği bu sessiz çığlıkları doğru okumak, kalbi korumanın ilk ve en önemli adımıdır.