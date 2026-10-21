Geçmeyen göz seğirmesi neyin belirtisi? Bedeninizin sessizce verdiği o alarmları göz ardı etmeyin!

GÖZ KAPAKLARINDAKİ BİYOLOJİK GERÇEKLER

Günlük hayatın koşturmacası içinde hemen herkesin başına en az bir kez gelen göz seğirmesi, kas ve sinir sistemimizin anlık tepkilerinden ibarettir. Tıp dilinde "miyokimi" olarak adlandırılan bu durum, vücudumuzda bir şeylerin yolunda gitmediğinin en somut biyolojik göstergelerinden biridir. Göz kapağındaki minik kasların istemsiz, ritmik ve kontrol dışı bir şekilde kasılması, sinir iletim hatlarında anlık bir aşırı yüklenme olduğunu kanıtlar. Genellikle zararsız ve geçici olan bu durum, bazen günlerce hatta haftalarca sürerek kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Vücudumuzun durup dururken böyle bir reaksiyon göstermeyeceğini bilmek ve bu sinyali doğru okumak son derece önemlidir. Dolayısıyla bu gizli alarmı hafife almak yerine, arkasında yatan gerçek nörolojik ve metabolik nedenlere odaklanmak en mantıklı adım olacaktır.