Geçmeyen göz seğirmesi neyin belirtisi? Bedeninizin sessizce verdiği o alarmları göz ardı etmeyin!
Gün içinde aniden başlayan ve saatlerce süren göz seğirmeleri, vücudun sinir sistemi üzerinden doğrudan verdiği biyolojik bir sinyaldir. Yapılan son araştırmalar, bu durumun ardında yatan en büyük etkenlerin başında magnezyum eksikliği, kronik stres ve aşırı kafein tüketimi olduğunu gösteriyor. Göz çevresindeki hassas kasların kontrolsüzce kasılmasıyla ortaya çıkan bu durum, sinir sisteminin aşırı yük altında olduğunun en belirgin işaretidir. Yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerle bu can sıkıcı problemi tamamen ortadan kaldırmak mümkündür.
GÖZ KAPAKLARINDAKİ BİYOLOJİK GERÇEKLER
Günlük hayatın koşturmacası içinde hemen herkesin başına en az bir kez gelen göz seğirmesi, kas ve sinir sistemimizin anlık tepkilerinden ibarettir. Tıp dilinde "miyokimi" olarak adlandırılan bu durum, vücudumuzda bir şeylerin yolunda gitmediğinin en somut biyolojik göstergelerinden biridir. Göz kapağındaki minik kasların istemsiz, ritmik ve kontrol dışı bir şekilde kasılması, sinir iletim hatlarında anlık bir aşırı yüklenme olduğunu kanıtlar. Genellikle zararsız ve geçici olan bu durum, bazen günlerce hatta haftalarca sürerek kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Vücudumuzun durup dururken böyle bir reaksiyon göstermeyeceğini bilmek ve bu sinyali doğru okumak son derece önemlidir. Dolayısıyla bu gizli alarmı hafife almak yerine, arkasında yatan gerçek nörolojik ve metabolik nedenlere odaklanmak en mantıklı adım olacaktır.
EN BÜYÜK ŞÜPHELİ MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ
Göz kapağının sürekli ve inatçı bir şekilde seğirmesinin arkasında yatan en yaygın biyolojik neden mineral yetersizliğidir. Özellikle kasların kasılma ve gevşeme mekanizmasını doğrudan yöneten magnezyum minerali vücutta azaldığında, ilk sinyal göz kaslarından gelir. Magnezyum eksikliği sinir hücrelerinin aşırı duyarlı hale gelmesine yol açarak kasların kontrolsüzce uyarılmasına neden olur. Günümüzün işlenmiş gıdaları ve mineral yönünden fakirleşen tarım toprakları nedeniyle bu gizli eksiklik toplumda çok sık görülür. Sadece beslenme düzenine dikkat ederek veya gerekli durumlarda takviye alarak bu sinirsel seğirmeleri tamamen durdurmak mümkündür. Beslenmenize kabak çekirdeği, badem ve koyu yeşil yapraklı sebzeler eklemek göz sağlığınız için harika bir başlangıçtır.
KRONİK STRES VE SİNİR SİSTEMİNİN İSYANI
Yoğun iş temposu, geleceğe yönelik kaygılar ve günlük stresörler, sinir sistemimiz üzerinde tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir baskı oluşturur. Vücut yoğun stres altındayken "savaş veya kaç" moduna girerek kortizol ve adrenalin gibi hormonları aşırı miktarda salgılamaya başlar. Bu hormonal dalgalanma, vücuttaki en hassas ve ince kas gruplarının başında gelen göz kapağı kaslarını doğrudan tetikler. Zihnimiz ne kadar güçlü görünmeye çalışırsa çalışsın, göz seğirmesi aslında bedenimizin "artık dinlenmelisin" diyen açık bir çığlığıdır. Hayatınızdaki stres kaynaklarını azaltmadığınız sürece bu seğirmelerin kalıcı olarak geçmesini beklemek ne yazık ki pek mümkün olmayacaktır. Kendinize zaman ayırmak ve zihni sakinleştirmek, bu can sıkıcı kasılmaları azaltmanın en doğal ilaçlarından biridir.
KAFEİNİN GÖZ SEĞİRMESİNE ETKİSİ
Gün boyu zinde kalmak amacıyla arka arkaya tüketilen kahveler ve çaylar, göz seğirmesinin en büyük gizli suçluları arasında yer alır. Kafein, merkezi sinir sistemini doğrudan uyaran güçlü bir uyarıcıdır ve kalp atış hızından kas tepkilerine kadar birçok fonksiyonu hızlandırır. Aşırı kafein alımı sinir uçlarını fazlasıyla duyarlı hale getirerek göz kaslarında mikro kasılmaları neredeyse kaçınılmaz kılar. Eğer gözünüz son zamanlarda sıkça seğiriyorsa, günlük kahve ve çay tüketiminizi acilen yarı yarıya indirmeyi denemelisiniz. Vücudunuzun bu uyarıcılara verdiği aşırı tepkiyi azaltmak, kaslarınızı da hızla sakinleştirecektir.