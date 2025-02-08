Geçmeyen sırt ve omuz ağrılarına dikkat! Kifoz habercisi olabilir

SCHEUERMANN KİFOZU

Scheuermann kifozu, durumu ilk tanımlayan Danimarkalı radyoloğun adını almıştır. Scheuermann kifozu, omurganın kemiklerinin anormal bir şekilde gelişmesi sonucu oluşur. Scheuermann kifozu, genellikle ergenlik döneminde başlar ve postüral kifozdan daha ciddi bir durumdur. Scheuermann kifozuna omurgadaki yapısal bir anormallik neden olur. Postüral kifozlu bir hastanın aksine, Scheuermann kifozlu bir hasta, dik durarak eğriyi düzeltemez.