Geçmeyen sırt ve omuz ağrılarına dikkat! Kifoz habercisi olabilir
Halk arasında 'Kamburluk' olarak bilinen kifoz, omurganın üst kısmının anormal şekilde öne doğru eğilmesidir. Erken teşhis edildiğinde ise doğru bir tedavi yöntemi ile hastalığın şiddeti azaltılabilir.
KİFOZ NEDİR?
Kifoz, omurganın anormal bir şekilde öne doğru eğilmesi durumudur. Normalde, omurganın doğal bir eğriliği vardır, ancak kifozda bu eğrilik 50 derece veya daha fazla olabilir.
KİFOZ TÜRLERİ NELERDİR?
Kifoz türlerini; postüral kifoz, Scheuermann kifozu, Konjenital kifoz, nörojenik kifoz, travmatik kifoz, dejeneratif kifoz, iatrojenik kifoz şeklinde sıralayabiliriz.
POSTÜRAL KİFOZ
Genellikle duruş bozuklukları nedeniyle gelişen en yaygın kifoz türüdür. Gençlerde, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda sık görülür. Klinik olarak kötü postür veya kambur durma olarak fark edilir. Ancak omurganın ciddi yapısal anormallikleri çok fazla gözlenmez. Nadiren ağrılıdır. Doğru duruş eğitimi, fiziksel aktivite ve egzersizlerle kolayca düzeltilebilir.
SCHEUERMANN KİFOZU
Scheuermann kifozu, durumu ilk tanımlayan Danimarkalı radyoloğun adını almıştır. Scheuermann kifozu, omurganın kemiklerinin anormal bir şekilde gelişmesi sonucu oluşur. Scheuermann kifozu, genellikle ergenlik döneminde başlar ve postüral kifozdan daha ciddi bir durumdur. Scheuermann kifozuna omurgadaki yapısal bir anormallik neden olur. Postüral kifozlu bir hastanın aksine, Scheuermann kifozlu bir hasta, dik durarak eğriyi düzeltemez.