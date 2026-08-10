Geçmeyen yorgunluğun altından çıkan o gizli vitamin eksikliği! İşte sürekli halsizliğin sebebi!

ENERJİ HIRSIZI B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE BEYİN SİSİ

Geçmeyen yorgunluğun ve zihinsel dağınıklığın arkasından sıklıkla çıkan ilk gizli etken B12 vitamini eksikliğidir. Kobalamin olarak da bilinen bu vitamin, alyuvarların yapımından sinir sisteminin korunmasına kadar hayati görevler üstlenir. Vücutta B12 seviyesi düştüğünde dokulara taşınan oksijen miktarı azalır ve bu durum hücre düzeyinde bir boğulmaya yol açar. Sonuç olarak sadece fiziksel bir bitkinlik değil; aynı zamanda unutkanlık, odaklanma güçlüğü ve beyin sisi gibi zihinsel semptomlar da baş gösterir. Kansızlığın ilk aşaması olan bu sinsi durum, tedavi edilmediğinde sinir hasarlarına kadar ilerleyebilir. Hücrelerin kendini yenileme hızı düştükçe, gün içindeki enerjiniz de kalıcı olarak tükenir.