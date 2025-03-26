Geçmişin izinde zamansız bir şıklık: Retro dekorasyon
Retro tarz, geçmişin izlerini günümüze taşıyan, nostaljik bir yolculuk sunan ve zamansız bir şıklık yaratan özgün bir dekorasyon akımıdır. Özellikle 1950'lerden 1980'lere kadar olan dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan retro tarz, evlerimize sıcaklık, samimiyet ve kişisel bir dokunuş katıyor.
RETRO DEKORASYON NEDİR?
Retro dekorasyon, geçmiş dönemlerin tasarım unsurlarını günümüz evlerine uyarlayan bir dekorasyon anlayışıdır.Genellikle 1920'lerden 1980'lere kadar olan dönemin mobilya, renk ve aksesuar stillerini içerir.
Retro dekorasyon, nostaljik bir atmosfer yaratmayı amaçlar ve genellikle canlı renkler, geometrik desenler ve vintage mobilyalar ile karakterizedir.
RETRO DEKORASYONUN ÖZELLİKLERİ
1-) CANLI RENKLER
Retro tarzda, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve kırmızı gibi canlı ve enerjik renkler sıkça kullanılır. Bu renkler, mobilyalarda, duvarlarda, aksesuarlarda ve desenlerde kendini gösterir.