Geçmişin izinde zamansız bir şıklık: Retro dekorasyon

RETRO DEKORASYONUN ÖZELLİKLERİ

1-) CANLI RENKLER

Retro tarzda, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve kırmızı gibi canlı ve enerjik renkler sıkça kullanılır. Bu renkler, mobilyalarda, duvarlarda, aksesuarlarda ve desenlerde kendini gösterir.