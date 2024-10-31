GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (31 Ekim 2024): Bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?
Gündüz kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki 31 Ekim güncel puan durumu kaç; Gelinim Mutfakta bugün kim birinci 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?
Gündüz kuşağının çok sevilen programlarından Gelinim Mutfakta, tüm heyecanıyla devam ediyor. Gelin ve kaynanaların yarıştığı programda 31 Ekim güncel puan durumu netlik kazandı. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, güncel puan durumu kaç? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte merak ettiğiniz her şey!
Gelinim Mutfakta’da 31 Ekim 2024 Perşembe günü, haftanın dördüncü tarifini en iyi yapan gelin günün birincisi olarak öne çıktı. Yeni yarışmacıların katılımıyla rekabetin arttığı programda, bugünkü yemeklerde en yüksek puanı toplayan gelin çeyrek altını kazanmayı başardı.
Gün sonunda jüriden alınan puanlar neticesinde oluşan sıralamada en başarılı olan gelin belirlendi. Bu kapsamda 31 Ekim 2024 tarihli puan durumu ve günün birincisi açıklandıktan sonra, yarışmanın izleyicileri heyecanla sonraki bölümde yaşanacakları beklemeye başladı.
BUGÜN KİM 1. OLDU?
Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi haftanın ilk günü yeni katılan gelin Beyzanur olarak belirlenmişti. Haftanın ikinci gününde ise çeyrek altını Ezgi aldı. Gelinim Mutfakta'da dün Aysun ve Ezgi kuraya kaldı. Kura sonucu çeyrek altının sahibi ise Ezgi oldu. Bugün ise Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Aysun oldu.