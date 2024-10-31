GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (31 Ekim 2024): Bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gündüz kuşağının çok sevilen programlarından Gelinim Mutfakta, tüm heyecanıyla devam ediyor. Gelin ve kaynanaların yarıştığı programda 31 Ekim güncel puan durumu netlik kazandı. Peki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, güncel puan durumu kaç? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte merak ettiğiniz her şey!