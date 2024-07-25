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  4. Gemi inşaatı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Gemi inşaatı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Gemi inşaatı bölümü, gemi ve yat tasarımında, sorumlu tasarım mühendisinin verdiği görevleri yerine getiren ve yine her türlü gemi ve yat imalatında, sorumlu mühendis ile usta başları arasındaki iletişimi sağlayan insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Peki, gemi inşaatı bölümü kaç yıllıktır? Gemi inşaatı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte gemi inşaatı bölümüne dair detaylar…

Gemi inşaatı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Gemi inşaatı bölümü kaç yıllıktır?

Gemi inşaatı bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Gemi inşaatı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Gemi inşaatı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Gemi inşaatı bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.

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Gemi inşaatı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Gemi inşaatı bölümünde hangi dersler okutulur?

Gemi inşaatı bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

 Gemi inşaatına giriş

Gemi makineleri elemanları

Teknik resim

Matematik

Teknolojinin bilimsel ilkeleri

Gemi elemanları

Gemi geometrisi

Bilgisayar destekli çizim

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Gemi inşaatı bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Gemi direnci ve sevki

Gemi meslek resmi

Gemi hidrostatiği ve stabilitesi

Tersane organizasyonu

Mesleki İngilizce

Gemi teorisi ve hidrodinamik dizayn

Gemi mukavemeti

Gemi elektrik ve elektroniği

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