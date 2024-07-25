Gemi inşaatı bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Gemi inşaatı bölümü, gemi ve yat tasarımında, sorumlu tasarım mühendisinin verdiği görevleri yerine getiren ve yine her türlü gemi ve yat imalatında, sorumlu mühendis ile usta başları arasındaki iletişimi sağlayan insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Peki, gemi inşaatı bölümü kaç yıllıktır? Gemi inşaatı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte gemi inşaatı bölümüne dair detaylar…
Gemi inşaatı bölümü kaç yıllıktır?
Gemi inşaatı bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Gemi inşaatı bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Gemi inşaatı bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Gemi inşaatı bölümünde hangi dersler okutulur?
Gemi inşaatı bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Gemi inşaatına giriş
Gemi makineleri elemanları
Teknik resim
Matematik
Teknolojinin bilimsel ilkeleri
Gemi elemanları
Gemi geometrisi
Bilgisayar destekli çizim
Gemi direnci ve sevki
Gemi meslek resmi
Gemi hidrostatiği ve stabilitesi
Tersane organizasyonu
Mesleki İngilizce
Gemi teorisi ve hidrodinamik dizayn
Gemi mukavemeti
Gemi elektrik ve elektroniği