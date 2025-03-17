Gemlikli üreticiden 43 yıl sonra gelen sır: 1 kaşık eklemek zeytinin bozulmasını önlüyor
Kahvaltı sofralarının olmazsa olmaz ürünlerinden zeytinin bozulmasını ve küflenmesi önleyecek yöntem ortaya çıktı. 43 yıllık zeytinci meğer üzerine 1 kaşık ekliyormuş
Zeytin, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetişen antioksidan ve vitaminleri sayesinde insan sağlığına pek çok yararı bulunan bir meyvedir. Bursa Gemlik ve Manisa Akhisar bölgesi zeytin üreticiliği konusunda ön plana çıkan ilçelerdir.
Bilhassa zeytinyağı şeklinde tüketildiğinde, oleik asit bakımından zengin yapısıyla kalp-damar rahatsızlıkları riskini indirger, istenmeyen kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü yükseltir. Ayrıca polifenoller açısından kuvvetli olan zeytin, hücre tahribatını engelleyerek yaşlanma aşamasını ağırlaştırır ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Beyin sağlığına da yardımcı olan bu kadim meyve, hafızayı keskinleştirmeye ve bilişsel rahatsızlıkların engellenmesi bakımından da katkı sağlar. Sindirimi kolaylaştıran lif yapısı sayesinde bağırsak sağlığına da yardımcı olan zeytin, Akdeniz diyetinin ana ürünlerinden biri olarak uzun ve sağlıklı bir hayatın en önemli parçalarından biri sayılmaktadır.
ZEYTİN, KAN ŞEKERİNİ DE DENGELER
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Yüksek veya düşük kan şekeri seviyeleri diyabete yol açıp, organ hasarlanmalarına neden olabilir. Zeytin gibi kalorisi düşük, besleyici özelliği yüksek ve zengin yağları içeren bir besin tüketmek ani açlık hissine engel olabilir ve kan şekeri seviylerini dengeleyebilir.