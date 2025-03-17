Gemlikli üreticiden 43 yıl sonra gelen sır: 1 kaşık eklemek zeytinin bozulmasını önlüyor

Beyin sağlığına da yardımcı olan bu kadim meyve, hafızayı keskinleştirmeye ve bilişsel rahatsızlıkların engellenmesi bakımından da katkı sağlar. Sindirimi kolaylaştıran lif yapısı sayesinde bağırsak sağlığına da yardımcı olan zeytin, Akdeniz diyetinin ana ürünlerinden biri olarak uzun ve sağlıklı bir hayatın en önemli parçalarından biri sayılmaktadır.