Gerçeğinden ayıramayacağınız tavuk köfte: Tarifi yapanlar vazgeçemiyor
Et fiyatları arttı, beyaz et rağbet görmeye başladı. Son dönemlerin en gözde yemeği tavuk köfte oldu
Kendi mutfağında tavuk köfte pişirmek isteyenler için, öncelikle muhteşem bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Tavuk köfte için uygulamanız gereken adımlar oldukça basit.
Tavuk köftesi, son zamanlarından vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi. Hem et köftesine göre daha hesaplı hem de oldukça pratik. Bu nedenle evinde tavuk köfte, deneyenlerin en sevdiği yemeklerden biri haline geldi.
Tavuk etinin oldukça faydalı olması sağlık bakımından da sıkça tercih ediliyor. Bu nedenle herkesin damak zevkine de hitap etmektedir. Ayrıca tavuk köftenin lezzetini artırmak için kimyon, karabiber, kekik gibi baharatlar da kullanabilirsiniz.
KAS GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Tavuğun faydaları, sağlıklı beslenme programlarında önemli bir yere sahiptir. Tavuk eti, yüksek protein içeriği ile kasların gelişimini destekler, enerji seviyelerini artırır. Aynı zamanda B vitaminleri, fosfor ve selenyum gibi değerli vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Düşük yağ oranı sayesinde kalp dostu bir gıda olan tavuk, kilo yönetimi için ideal bir seçenek sunar. İçeriğinde bulunan besin maddeleri, bağışıklık sistemini destekler, vücudun düzgün işleyişine katkı sağlar.