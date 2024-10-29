Gerçek un kurabiyesi böyle hazırlanıyor ; Ağızda dağılıyor ve kıyır kıyır oluyor
Ağızda eriyen pastane usulü un kurabiyesi hazırlamak için bu aşçılık sırrını uygulamalısınız
Kıyır kıyır hazırlanmış un kurabiyesi çayın yanında afiyetle tüketiliyor. Hazırlaması ise oldukça pratik ve kolay. Tıpkı pastanelerde hazırlandığı gibi bir un kurabiyesi hazırlamak için uygulamanız gereken basit aşçılık sırları var.
1 | 11
PÜF NOKTA: nefisyemektarifleri.com’da un kurabiyesinin kıyır kıyır olması için unun mutlaka elenmesi gerektiği belirtildi.
2 | 11