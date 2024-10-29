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  4. Gerçek un kurabiyesi böyle hazırlanıyor ; Ağızda dağılıyor ve kıyır kıyır oluyor

Gerçek un kurabiyesi böyle hazırlanıyor ; Ağızda dağılıyor ve kıyır kıyır oluyor

Ağızda eriyen pastane usulü un kurabiyesi hazırlamak için bu aşçılık sırrını uygulamalısınız

Gerçek un kurabiyesi böyle hazırlanıyor ; Ağızda dağılıyor ve kıyır kıyır oluyor - Sayfa 1

Kıyır kıyır hazırlanmış un kurabiyesi çayın yanında afiyetle tüketiliyor. Hazırlaması ise oldukça pratik ve kolay. Tıpkı pastanelerde hazırlandığı gibi bir un kurabiyesi hazırlamak için uygulamanız gereken basit aşçılık sırları var.

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Gerçek un kurabiyesi böyle hazırlanıyor ; Ağızda dağılıyor ve kıyır kıyır oluyor - Sayfa 2

PÜF NOKTA: nefisyemektarifleri.com’da un kurabiyesinin kıyır kıyır olması için unun mutlaka elenmesi gerektiği belirtildi.

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Gerçek un kurabiyesi böyle hazırlanıyor ; Ağızda dağılıyor ve kıyır kıyır oluyor - Sayfa 3

PÜF NOKTASI 2: Hamuru fazla oyalanmadan yoğurmalı ve buzdolabında bekletmelisiniz.

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Gerçek un kurabiyesi böyle hazırlanıyor ; Ağızda dağılıyor ve kıyır kıyır oluyor - Sayfa 4

PÜF NOKTA 3: Hamurun soğumuş olması çok önemli. Ayrıca hamuru olabildiğince yumuşak kıvamda olmalıdır.

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