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  4. Gerçek un kurabiyesi böyle yapılıyor ; 38 yıllık pastanecinin püf nokta tarifi

Gerçek un kurabiyesi böyle yapılıyor ; 38 yıllık pastanecinin püf nokta tarifi

Tıpkı pastanelerde satılan gibi un kurabiyesi hazırlamak için gerçek un kurabiyesi tarifini 38 yıllık pastaneci Kamil ustadan dinlemelisiniz.

Gerçek un kurabiyesi böyle yapılıyor ; 38 yıllık pastanecinin püf nokta tarifi - Sayfa 1

Un kurabiyesi 5 çaylarının yanına olmazsa olmaz atıştırmalıklardandır. Doyurucu ve düşük kalorili olduğu için tercih edilen bu lezzetli kurabiye ağızda eriyorsa tam olmuş demektir.

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Gerçek un kurabiyesi böyle yapılıyor ; 38 yıllık pastanecinin püf nokta tarifi - Sayfa 2

PÜF NOKTA: İstanbul Sultanbeyli’de 38 yıldır kendi pastanesini işleten Kamil Usta un kurabiyesinin püf noktasının unu elemek olduğunu söyledi.

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Gerçek un kurabiyesi böyle yapılıyor ; 38 yıllık pastanecinin püf nokta tarifi - Sayfa 3

Kullanılan her malzemenin bu işte kritik olduğunu söyleyen Kamil Usta hamurun kesinlikle buzdolabında bekletilmesi gerektiğini ve yumuşak olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 

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Gerçek un kurabiyesi böyle yapılıyor ; 38 yıllık pastanecinin püf nokta tarifi - Sayfa 4

İşte püf noktalarıyla un kurabiyesi tarifi.

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