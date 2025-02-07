Gerçek un kurabiyesi böyle yapılıyor ; 38 yıllık pastanecinin püf nokta tarifi
Tıpkı pastanelerde satılan gibi un kurabiyesi hazırlamak için gerçek un kurabiyesi tarifini 38 yıllık pastaneci Kamil ustadan dinlemelisiniz.
Un kurabiyesi 5 çaylarının yanına olmazsa olmaz atıştırmalıklardandır. Doyurucu ve düşük kalorili olduğu için tercih edilen bu lezzetli kurabiye ağızda eriyorsa tam olmuş demektir.
PÜF NOKTA: İstanbul Sultanbeyli’de 38 yıldır kendi pastanesini işleten Kamil Usta un kurabiyesinin püf noktasının unu elemek olduğunu söyledi.
Kullanılan her malzemenin bu işte kritik olduğunu söyleyen Kamil Usta hamurun kesinlikle buzdolabında bekletilmesi gerektiğini ve yumuşak olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.