Gerçek zeytinyağını anlamayı sağlayan 3 yöntem. Sağlığınız için mutlaka dikkat etmelisiniz
Fiyatı arttı. Erişilebilirliği azaldı. Fırsatçılar hemen harekete geçti. Raflarda gördüğünüz her zeytinyağı gerçek olmayabilir. Peki gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Sağlığınız için gerçek zeytinyağı tercih etmelisiniz. Bu yöntemleri göz önünde bulundurarak nitelikli ve organik zeytinyağı ürününe ulaşabilirsiniz. Nasıl mı? İşte dikkat etmeniz gereken 3 yöntem
Gerçek ve halis zeytinyağını anlamanın önemi, sağlıklı bir hayat için olmazsa olmazdır. Halis zeytinyağı, sağlık bakımında birçok yararı olan bir üründür. Fakat, halis ve organik zeytinyağını fark edebilmek ve sahte ürünlerden korunmak adına oldukça mühimdir. İşte organik zeytinyağını anlamanızı sağlayacak 3 yöntem:
Son zamanlarda sahte zeytinyağı üretiminin artması denetimleri sıklaştırsa da bu sahte ürünlerini piyasaya sürenler de her geçen gün ürünün daha komplike hale gelmesinde çalışmalar yapıyor. Bu nedenle gerçek zeytinyağını koklayarak, tadarak ve rengine bakarak değil asit oranına bakarak anlayabilirsiniz.
ASİT ORANI EN ÖNEMLİSİ
Nerminhanim.com sitesinden edinilen bilgilere göre, Zeytinyağının asit değerinin düşük olması, iyi işlenmiş olduğu anlamına gelir. Ortalama olarak baz alındığında %0,4 değeri altındaki asit değerine sahip olan zeytinyağları kaliteli yağlar olarak kabul edilmektedir. Zeytinyağının içeriğinin bozulmaması ve faydalı olabilmesi için iki-üç ay içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.