Gerçek zeytinyağını anlamayı sağlayan 3 yöntem. Sağlığınız için mutlaka dikkat etmelisiniz

Son zamanlarda sahte zeytinyağı üretiminin artması denetimleri sıklaştırsa da bu sahte ürünlerini piyasaya sürenler de her geçen gün ürünün daha komplike hale gelmesinde çalışmalar yapıyor. Bu nedenle gerçek zeytinyağını koklayarak, tadarak ve rengine bakarak değil asit oranına bakarak anlayabilirsiniz.