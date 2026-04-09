Gerilim tipi baş ağrısı nasıl geçer? Gerilim tipi baş ağrısına ne iyi gelir?
Günlük hayatın stresi ve çalışma koşulları, toplumun büyük bir kesiminde "gerilim tipi baş ağrısı" olarak dönüyor. Genellikle migrenle karıştırılan ancak kendine has belirtileri olan bu rahatsızlık, doğru yönetilmediğinde kronik bir çileye dönüşebiliyor.
GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI NEDİR?
Tıp literatüründe en yaygın görülen baş ağrısı grubu olarak tanımlanan bu rahatsızlık, kafanın her iki yanını da etkisi altına alan bir baskı türüdür. Hastalar bu durumu genellikle "başın etrafına sıkı bir metal bant sarılmış" hissiyle tarif ederler. Diğer ağrı türlerinden temel farkı, zonklama yerine donuk ve sürekli bir sıkışma hissi yaratmasıdır.
GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bu ağrının en tipik işareti; alın, şakaklar ve kafanın arka kısmında hissedilen yoğun basınçtır. Eş zamanlı olarak kafa derisinde, boyun kökünde ve omuz kaslarında aşırı hassasiyet gözlemlenir. Genellikle migrende görülen ışığa duyarlılık veya mide bulantısı gibi ek semptomlar bu tabloda yer almaz; odak noktası tamamen fiziksel gerginliktir.
GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI NE KADAR SÜRER?
Süreç kişiden kişiye ve tetikleyici unsura göre büyük değişkenlik gösterir. Kimi zaman 30 dakikalık kısa ataklar şeklinde görülürken, kimi zaman bir hafta boyunca aralıksız devam eden yorucu bir sürece dönüşebilir. Eğer ağrılarınız ayda 15 günden daha az ortaya çıkıyorsa epizodik, daha fazlaysa "kronik" sınıfa girmektedir.
AĞRININ TEMEL NEDENLERİ NELERDİR?
Kesin kaynağı henüz tam olarak saptanamasa da uzmanlar, yüz ve boyun kaslarındaki aşırı kasılmaların ana faktör olduğunu belirtmektedir. Duygusal dalgalanmalar, birikmiş stres ve yoğun kaygı durumu, sinir sistemini hassaslaştırarak ağrıyı tetikleyen bir zemin hazırlar. Kasların sürekli gergin kalması, ağrı sinyallerinin beyne sürekli iletilmesine neden olur.