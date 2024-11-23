Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri
Gerilim tipi baş ağrısı, stres baş ağrısı olarak da bilinen iki yanlı, mengene ile sıkıştırılma, başta sıkışma, basınç ve gerilme hissi şeklinde hissedilen ağrılardır. Gerilim tipi baş ağrısı en sık görülen baş ağrısıdır ve nedenleri henüz bilinmemektedir.
Gerilim tipi baş ağrısı nedir?
Gerilim tipi baş ağrısı genelde stres kaynaklı olarak kasların gerilmesiyle görülen ve en sık yaşanan baş ağrısı türüdür. Gerilim tipi baş ağrısı genellikle migren gibi diğer baş ağrısı türlerinden daha hafiftir.
Gerilim tipi baş ağrısı türleri
Gerilim tipi baş ağrısı epizodik ve kronik olarak ikiye ayrılır.
Oldukça yaygın görülen episodik gerilim baş ağrısı, 30 dakika ila bir hafta arasında değişiklik gösterebilir. Sık epizodik gerilim baş ağrısı üç ay süreyle ayda 15 günden az olarak ortaya çıkar.
Kronik gerilim baş ağrısında ise ağrı saatler sürebilir ya da sürekli olarak devam edebilir. Baş ağrısı üç ay boyunca ayda 15 ya da daha fazla günde ortaya çıkarsa kronik gerilim bağ ağrısı olarak kabul edilir.
Gerilim tipi baş ağrısını tetikleyen durumlar nelerdir?
Ağır iş yükü
Yetersiz dinlenme
Uzun yolculuklar
Stres ve anksiyete
Depresyon veya üzgün olma
Ağlamak
Dehidrasyon
Sigara içmek
Uyku bozuklukları
Gün içinde öğün atlama
Duruş bozuklukları
Parlak ve gürültülü ortamlar
Göz yorgunluğu
Ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı
Diş ve çene hastalıkları gerilim tipi baş ağrısını tetikleyen durumlardır.