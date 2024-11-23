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  4. Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri

Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri

Gerilim tipi baş ağrısı, stres baş ağrısı olarak da bilinen iki yanlı, mengene ile sıkıştırılma, başta sıkışma, basınç ve gerilme hissi şeklinde hissedilen ağrılardır. Gerilim tipi baş ağrısı en sık görülen baş ağrısıdır ve nedenleri henüz bilinmemektedir.

Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri - Sayfa 1

Gerilim tipi baş ağrısı nedir?

Gerilim tipi baş ağrısı genelde stres kaynaklı olarak kasların gerilmesiyle görülen ve en sık yaşanan baş ağrısı türüdür. Gerilim tipi baş ağrısı genellikle migren gibi diğer baş ağrısı türlerinden daha hafiftir.

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Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri - Sayfa 2

Gerilim tipi baş ağrısı türleri

Gerilim tipi baş ağrısı epizodik ve kronik olarak ikiye ayrılır.

Oldukça yaygın görülen episodik gerilim baş ağrısı, 30 dakika ila bir hafta arasında değişiklik gösterebilir. Sık epizodik gerilim baş ağrısı üç ay süreyle ayda 15 günden az olarak ortaya çıkar.

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Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri - Sayfa 3

Kronik gerilim baş ağrısında ise ağrı saatler sürebilir ya da sürekli olarak devam edebilir. Baş ağrısı üç ay boyunca ayda 15 ya da daha fazla günde ortaya çıkarsa kronik gerilim bağ ağrısı olarak kabul edilir.

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Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri - Sayfa 4

Gerilim tipi baş ağrısını tetikleyen durumlar nelerdir?

Ağır iş yükü

Yetersiz dinlenme

Uzun yolculuklar

Stres ve anksiyete

Depresyon veya üzgün olma

Ağlamak

Dehidrasyon

Sigara içmek

Uyku bozuklukları

Gün içinde öğün atlama

Duruş bozuklukları

Parlak ve gürültülü ortamlar

Göz yorgunluğu

Ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı

Diş ve çene hastalıkları gerilim tipi baş ağrısını tetikleyen durumlardır.

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