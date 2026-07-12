Gıda sahtekarları ifşa oldu: Bakanlık listeyi güncelledi, işte hileli ürünler
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Sucuk, çay ve salam gibi ürünlerde tespit edilen hileler dudak uçuklattı.
Sofralarımıza kadar giren, her gün tükettiğimiz gıda ürünlerinde yapılan büyük hileler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleriyle bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Bakanlık, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini bugün güncelleyerek halkın sağlığını tehlikeye atan firmaları tek tek ifşa etti. Peki, en çok hangi ürünlerde hile tespit edildi? Liste, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlandı ve 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere tam 15 yeni ürün daha eklendi.
Gözümüz gibi baktığımız çocuklarımıza yedirdiğimiz salamdan, sabah kahvaltımızın vazgeçilmezi çaya kadar pek çok üründe skandal bulgular var.
Et ürünlerinde yapılan hileler adeta dehşete düşürücü boyutta. Ankara Çubuk’ta faaliyet gösteren bir firmanın 'dana sucuk' olarak sattığı üründe deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi. Mersin'in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde iki ayrı firmanın sattığı çiğ dana kıymada ise tek tırnaklı eti (at, eşek vb.) bulundu. Düşünün, dana kıyma aldığınızı sanırken aslında ne yediğiniz belli değil.