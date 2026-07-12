Gıda sahtekarları ifşa oldu: Bakanlık listeyi güncelledi, işte hileli ürünler

Bakanlık, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini bugün güncelleyerek halkın sağlığını tehlikeye atan firmaları tek tek ifşa etti. Peki, en çok hangi ürünlerde hile tespit edildi? Liste, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlandı ve 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler olmak üzere tam 15 yeni ürün daha eklendi.