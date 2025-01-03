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  4. Gıdalarınız artık hiç küflenmeyecek! Bu yöntemlerle ilk günkü gibi hep taze kalacaklar

Gıdalarınız artık hiç küflenmeyecek! Bu yöntemlerle ilk günkü gibi hep taze kalacaklar

Uygun koşullarda muhafaza edilmediği durumlarda, gıda ürünlerinde oluşan küfler gıdaların niteliğini bozabilir. Peki, gıdaların küflenmemesi için ne yapılmalıdır? İşte detaylar…

Gıdalarınız artık hiç küflenmeyecek! Bu yöntemlerle ilk günkü gibi hep taze kalacaklar - Sayfa 1

EKMEK

Ekmeklerin hemen küflenmemesi için ekmek kutusu haftada bir sirkeli suyla temizlenmelidir. Ayrıca, ekmek kutusuna bir miktar tuz koyarak da küflenme geciktirilebilir.

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Gıdalarınız artık hiç küflenmeyecek! Bu yöntemlerle ilk günkü gibi hep taze kalacaklar - Sayfa 2

KAŞAR PEYNİRİ

Kaşar peyniri gibi sert peynirler parafinli kağıda sarılara saklanıldığında küflenme geciktirilir. Ayrıca, kaşar peynirini buzdolabının sebzelik bölümüne koymak da, küflenmeyi geciktirecektir.

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Gıdalarınız artık hiç küflenmeyecek! Bu yöntemlerle ilk günkü gibi hep taze kalacaklar - Sayfa 3

ZEYTİN

Zeytinlerin hemen küflenmemesi için kavanozun içine bir miktar miktar zeytinyağı eklenmeli ve kavanoz her gün bir kez çalkalanmalıdır.

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Gıdalarınız artık hiç küflenmeyecek! Bu yöntemlerle ilk günkü gibi hep taze kalacaklar - Sayfa 4

REÇEL

Reçelleri küften korumak için serin ve kuru bir yerde saklanmalı, kavanozun kapağı hava almayacak bir şekilde kapanmalı ve ters çevrilmelidir.

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