Gıdalarınız artık hiç küflenmeyecek! Bu yöntemlerle ilk günkü gibi hep taze kalacaklar
Uygun koşullarda muhafaza edilmediği durumlarda, gıda ürünlerinde oluşan küfler gıdaların niteliğini bozabilir. Peki, gıdaların küflenmemesi için ne yapılmalıdır? İşte detaylar…
EKMEK
Ekmeklerin hemen küflenmemesi için ekmek kutusu haftada bir sirkeli suyla temizlenmelidir. Ayrıca, ekmek kutusuna bir miktar tuz koyarak da küflenme geciktirilebilir.
KAŞAR PEYNİRİ
Kaşar peyniri gibi sert peynirler parafinli kağıda sarılara saklanıldığında küflenme geciktirilir. Ayrıca, kaşar peynirini buzdolabının sebzelik bölümüne koymak da, küflenmeyi geciktirecektir.
ZEYTİN
Zeytinlerin hemen küflenmemesi için kavanozun içine bir miktar miktar zeytinyağı eklenmeli ve kavanoz her gün bir kez çalkalanmalıdır.