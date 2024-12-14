Gidip gören emekliler geri dönmüyor: Akın akın göç başladı... Doğası herkesi büyülüyor
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerden kaçmak isteyen emeklilerin yeni durağı belli oldu. Akın akın göç almaya başladı
Emekliler hem ekonomik sorunlar hem de deprem korkusu gibi nedenlerden dolayı İstanbul'dan kaçıyor. Son yapılan nüfus araştırmalarına göre, İstanbul bir süredir göç alan değil göç veren bir büyükşehir haline geldi.
Verilen göçte en büyük payı ise emekliler oluşturuyor. Emeklilik hayatında doğa içerisinde hem daha sakin bir hayat yaşamak isteyen hem de mali bakımdan rahatlamak isteyen emekiler ardına bakmadan Artvin'e doğru yola çıktı.
Enfes doğası, temiz havası ve kültürel miraslarıyla bir süredir doğa severlerin uğrak noktası haline gelen Artvin Şavşat, artık emeklilerin de yerleşim yerine dönüştü. Mega kentlerden kaçan emekliler Şavşat'a doğru yola çıktı. İşte dağların ortasında yeşilin en güzel halinin bulunduğu Şavşat hakkında merak edilen tüm detaylar.
Sputnik Türkiye'de paylaşılan içeriğe göre, Türkiye’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan şehirlerinden biri olan Artvin, özellikle Şavşat ilçesiyle emeklilerin ilgi odağı oldu. Büyükşehirlerin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, emeklilik dilekçelerini verdikten sonra bu eşsiz doğa harikasına akın ediyor. Şavşat sadece emekliler değil, aynı zamanda turistlerin de gözdesi.