Gizem çözüldü, 31 yıllık hazine avı sona erdi! 150 bin euroluk Altın Baykuş bulundu

Altın Baykuş heykelinin yeri bulundu

"Chouette d'or" yani Altın Baykuş heykeli için gizemli hazine avının başlamasından bu yana 31 yıl, 5 ay ve 9 gün geçti. Fransızlar yıllardır peşinde olduğu 10 kilogram heykeli sonunda buldu. Henüz adı açıklanmayan bir modern zaman Indiana Jones'u şifreyi çözerek heykelciğin yerini bulmayı başardı.