Gizem çözüldü, 31 yıllık hazine avı sona erdi! 150 bin euroluk Altın Baykuş bulundu
Dünyanın en uzun soluklu efsanevi hazine avı sona erdi. 31 yıl süren arayış sonunda 150 bin euro değerindeki altın baykuş nihayet bulundu. Hazine Fransa’da binlerce kişiyi etkisi altına almıştı.
Fransa genelinde yayılan ve binlerce kişiyi peşinden koşturan efsanevi hazine avı Altın Baykuş hazinesinin gizemi 31 yıl sonra çözüldü
Altın Baykuş heykelinin yeri bulundu
"Chouette d'or" yani Altın Baykuş heykeli için gizemli hazine avının başlamasından bu yana 31 yıl, 5 ay ve 9 gün geçti. Fransızlar yıllardır peşinde olduğu 10 kilogram heykeli sonunda buldu. Henüz adı açıklanmayan bir modern zaman Indiana Jones'u şifreyi çözerek heykelciğin yerini bulmayı başardı.
1993 yılında hazine avını başlattılar
1993 yılında Regis Hauser (diğer adıyla Max Valentin) ve ressam Michel Becker tarafından başlatılan "Sur la trace de la chouette d'or" hazine avı Fransa'da binlerce kişiyi etkisi altına almıştı.
Değeri 150 bin Euro olan hazinenin gizemi çözüldü
Hauser tarafından Fransa'da bir yere saklanan ve 150.000 euro değerinde olduğu tahmin edilen 10 kilo ağırlığındaki elmas kaplı ödül, 30 yılı aşkın süredir araştırmacılara ve gizem severlere meydan okuyordu.