Gizli tehlike tabakta: Şeker tükettiğinizde organlarınızda adım adım ne değişiyor?

TİP 2 DİYABET RİSKİ

Sürekli şekerli gıdalarla beslenmek, kandaki glikoz seviyesini temizlemekle görevli olan insülin hormonunun aşırı salgılanmasına neden olur. Bir süre sonra hücreler bu yoğun hormona karşı duyarsızlaşmaya başlar ve tıp literatüründe insülin direnci olarak bilinen süreç tetiklenir. Pankreas kan şekerini düşürebilmek için kapasitesinin çok üzerinde çalışsa da zamanla yetersiz kalır ve kandaki şeker seviyesi kontrolsüzce yükselir. Bu kronik süreç, pankreas hücrelerinin işlevini kaybetmesiyle birlikte kaçınılmaz olarak Tip 2 diyabet hastalığına yol açar.