Glütensiz yaşam rehberi: Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI KENDİNİ NASIL GÖSTERİR?

Bebeklerde ve çocuklarda çölyak hastalığı, yetişkinlere kıyasla sindirim sistemi üzerinde çok daha belirgin ve ağır semptomlarla kendini hissettirir. Çocuklarda kronik ishal veya kabızlığın yanı sıra soluk renkli, aşırı kötü kokulu dışkılama, yoğun gaz ve karın bölgesinde belirgin bir şişlik gözlenir. Besin emiliminin bozulması doğrudan gelişim süreçlerini vurduğu için çocuklarda boy kısalığı, kilo kaybı, ergenlikte gecikme ve büyüme geriliği (gelişim bozukluğu) en tipik işaretlerdendir. Ayrıca diş minesinin kalıcı olarak zarar görmesi, aşırı sinirlilik hali, öğrenme güçlükleri ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumlar da çocukluk dönemi çölyak tablosuna eşlik eder.