Glütensiz yaşam rehberi: Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Vücudunuzun glütene karşı gizli bir savaş yürüttüğünü nasıl anlarsınız? Kendini 200'den fazla farklı semptomla gizleyen ve dünyada her 100 kişiden 1'ini etkileyen çölyak hastalığı, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubunu farklı etkileyen bu otoimmün rahatsızlığa dair detaylar haberimizde…
ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR VE NASIL GELİŞİR?
Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde glüten tüketiminin ardından ince bağırsakta ciddi hasara yol açan kronik bir otoimmün rahatsızlıktır. Dünya genelinde her 100 kişiden 1'ini etkilediği tahmin edilen bu hastalıkta, bağışıklık sistemi buğday, arpa ve çavdarda bulunan glüten proteinini bir tehdit olarak algılar. Bu hatalı algı sonucunda vücut kendi dokularına saldırarak ince bağırsağı kaplayan ve besin emilimini sağlayan "villus" adlı parmak benzeri yapıları tahrip eder. Villuslar hasar gördüğünde yiyeceklerdeki vitamin, mineral ve diğer temel besin maddeleri vücut tarafından düzgün bir şekilde emilemez ve sistemik sorunlar baş gösterir.
GENETİK YATKINLIK VE RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Çölyak hastalığı kalıtsal bir özellik taşır ve belirli ailelerde kümelenme eğilimi gösterir. Çölyak teşhisi konmuş bir kişinin anne, baba, çocuk veya kardeş gibi birinci derece yakınlarında bu hastalığın gelişme riski 10'da 1 gibi yüksek bir orana ulaşır. Bağışıklık sisteminin glütene karşı neden bu şekilde agresif bir yanıt verdiğinin kesin sebebi tam olarak çözülememiş olsa da, genetik faktörlerin çevresel etkenlerle birleşmesinin hastalığı tetiklediği bilinmektedir. Toplumda çölyaklı bireylerin sadece yaklaşık %30'unun doğru tanı alabilmesi, hastalığın fark edilmeden aile bireyleri arasında gizlice taşınabileceğini gösterir.
YETİŞKİNLERDE GÖRÜLEN YAYGIN ÇÖLYAK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yetişkinlerde çölyak hastalığının teşhisi, semptomların kişiden kişiye çok büyük değişiklik göstermesi ve 200'den fazla farklı belirtiyle ortaya çıkabilmesi nedeniyle oldukça zordur. En sık rastlanan fiziksel belirtiler arasında kronik ishal, kabızlık, karın ağrısı, aşırı gaz ve geçmeyen şişkinlik hissi yer alır. Bunların yanı sıra kronik tükenmişlik, geçmeyen baş ağrıları veya migren, eklem ağrıları, ağız içinde tekrarlayan aftlar ve kilo kaybı da sıklıkla görülür. Bazı hastalarda ise hiçbir sindirim sistemi şikayeti olmamasına rağmen, ruhsal boyutta depresyon, kaygı bozukluğu ve bilişsel bulanıklık gibi nöropsikiyatrik semptomlar ön plana çıkabilir.
ÇOCUKLARDA ÇÖLYAK HASTALIĞI KENDİNİ NASIL GÖSTERİR?
Bebeklerde ve çocuklarda çölyak hastalığı, yetişkinlere kıyasla sindirim sistemi üzerinde çok daha belirgin ve ağır semptomlarla kendini hissettirir. Çocuklarda kronik ishal veya kabızlığın yanı sıra soluk renkli, aşırı kötü kokulu dışkılama, yoğun gaz ve karın bölgesinde belirgin bir şişlik gözlenir. Besin emiliminin bozulması doğrudan gelişim süreçlerini vurduğu için çocuklarda boy kısalığı, kilo kaybı, ergenlikte gecikme ve büyüme geriliği (gelişim bozukluğu) en tipik işaretlerdendir. Ayrıca diş minesinin kalıcı olarak zarar görmesi, aşırı sinirlilik hali, öğrenme güçlükleri ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumlar da çocukluk dönemi çölyak tablosuna eşlik eder.