Göğüsteki ani sancı: Kalp krizi ile panik atağı ayırt etmenin reçetesi
Göğüste aniden beliren bir sıkışma, hızla çarpan bir kalp ve o an gelen yoğun ölüm korkusu hem kalp krizinin hem de panik atağın ortak belirtileridir. Ancak bu iki durum, kökenleri ve vücutta bıraktığı izler açısından birbirinden tamamen ayrılır. Peki bu iki rahatsızlık birbirinden nasıl ayırt edilir? İşte detaylar...
ATAĞIN ANİDEN GELİŞİ VE ZAMANLAMA FARKLARI
İnsan bedeni tehdit hissettiği anlarda muazzam bir savunma veya kaçma alarmı devreye sokar. Panik atak durumunda bu alarm mekanizması tamamen zihinsel bir fırtınayla, hiçbir fiziksel tetikleyici veya ön belirti olmadan aniden başlar. Genellikle on dakika içinde en şiddetli noktasına ulaşan bu süreç, 20 ila 30 dakika arasında azalarak kendiliğinden son bulur. Kalp krizinde ise belirtiler çoğunlukla yavaş yavaş, sinsi bir biçimde tırmanışa geçer ve zaman geçtikçe şiddetini artırır. Kalp kasının beslenememesinden kaynaklanan bu süreç dinlenmekle veya atağın geçmesini beklemekle hafiflemez. Bu yüzden ağrının zamana karşı nasıl bir grafik çizdiğini iyi analiz etmek hayati bir önem taşır.
GÖĞÜS AĞRISININ HİSSEDİLME BİÇİMİ VE KARAKTERİ
Göğüs kafesinde hissedilen acının türü, rahatsızlığı ele veren en büyük ipuçlarından biridir. Panik atak sırasında yaşanan göğüs ağrısı genellikle daha keskin, batıcı, bıçak saplanması hissi uyandıran ve lokalize bir yapıya sahiptir. Kişi acının tam olarak nerede olduğunu parmağıyla net bir şekilde işaret edip gösterebilir. Kalp krizinde ise acıdan ziyade ezici, sıkıştırıcı ve mengene benzeri yoğun bir baskı hissi ön plana çıkar. Hastalar bu durumu genellikle göğse bir fil oturmuş gibi ya da içeriden ağır bir yük biniyor şeklinde tarif ederler. Üstelik bu baskının tam olarak nerede başladığını elinizle ya da parmağınızla lokalize etmeniz neredeyse imkansızdır.
AĞRININ VÜCUTTAKİ YERİ VE YAYILMA EĞİLİMİ
Vücutta yayılan bir ağrı, kalbinizin size verdiği en ciddi tehlike sinyallerinden biridir. Kalp krizinde göğsün merkezinde başlayan o yoğun baskı hissi, dakikalar içinde çevre dokulara yayılma eğilimi gösterir. Ağrı sıklıkla sol kola, omuza, boyun çizgisine, çeneye, sırta ve hatta üst mide bölgesine doğru acımasızca ilerler. Panik atakta ise göğüs bölgesindeki batma hissi genellikle başladığı yerde, yani göğüs kafesinin içinde sınırlı kalır. Nadiren kas gerginliğine bağlı olarak geçici sızılar oluşsa da kalp krizindeki gibi belirgin ve sistematik bir yayılım rotası kesinlikle gözlenmez. Vücudunuzun üst kısmında yayılan bir uyuşma veya ağrı hissettiğinizde bu durumun kardiyolojik bir alarm olduğunu bilmelisiniz.
SOLUK ALIP VERME MEKANİZMASINDAKİ TEMEL DEĞİŞİMLER
Nefessiz kalma korkusu her iki kriz anında da yaşansa da, solunum sisteminin verdiği tepkiler tamamen farklıdır. Panik atak geçiren bir birey, yoğun korkunun etkisiyle farkında olmadan çok hızlı ve yüzeysel nefes almaya başlar. Hiperventilasyon adı verilen bu durum, kandaki karbondioksit dengesini hızla bozarak ellerde, ayaklarda ve dudak çevresinde uyuşmalara yol açar. Kalp krizinde ise solunumun bozulma nedeni tamamen fizikseldir; çünkü kalp kası yeterince oksijen alamadığı için akciğerler bu açığı kapatmaya çalışır. Kişi derin nefes almaya çalışsa bile göğsündeki boğulma ve hava açlığı hissi asla ortadan kalkmaz. Dolayısıyla solunumun ritmi ve uyuşmaların konumu bize krizin kaynağı hakkında çok güçlü sinyaller verir.