Göğüsteki ani sancı: Kalp krizi ile panik atağı ayırt etmenin reçetesi

GÖĞÜS AĞRISININ HİSSEDİLME BİÇİMİ VE KARAKTERİ

Göğüs kafesinde hissedilen acının türü, rahatsızlığı ele veren en büyük ipuçlarından biridir. Panik atak sırasında yaşanan göğüs ağrısı genellikle daha keskin, batıcı, bıçak saplanması hissi uyandıran ve lokalize bir yapıya sahiptir. Kişi acının tam olarak nerede olduğunu parmağıyla net bir şekilde işaret edip gösterebilir. Kalp krizinde ise acıdan ziyade ezici, sıkıştırıcı ve mengene benzeri yoğun bir baskı hissi ön plana çıkar. Hastalar bu durumu genellikle göğse bir fil oturmuş gibi ya da içeriden ağır bir yük biniyor şeklinde tarif ederler. Üstelik bu baskının tam olarak nerede başladığını elinizle ya da parmağınızla lokalize etmeniz neredeyse imkansızdır.