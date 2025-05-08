Uzayın derinliklerinden göz kamaştırıcı manzaralar! Evrenin renkli tuali nebulalar

Diğer nebulalar ise ömrünü tamamlamış yıldızların ölümüyle ortaya çıkar. Özellikle Güneş benzeri yıldızlar, ömürlerinin sonuna geldiklerinde dış katmanlarını uzaya doğru genişleterek gezegenimsi nebulaları meydana getirirler. Daha büyük kütleli yıldızların şiddetli süpernova patlamaları ise geride genişleyen gaz ve toz bulutları, yani süpernova kalıntılarını bırakır. Ünlü Yengeç Nebulası, bu tür bir olayın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.