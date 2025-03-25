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  4. Gökyüzündeki sıra dışı spiral görüntü merak uyandırdı! Nedeni ortaya çıktı

Gökyüzündeki sıra dışı spiral görüntü merak uyandırdı! Nedeni ortaya çıktı

İngiltere'de dün akşam saatlerinde gökyüzünde spiral şeklinde bir yapı görüldü. Bazıları bu spirali uzaylılara bağlasa da gerçek sebebin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Gökyüzündeki sıra dışı spiral görüntü merak uyandırdı! Nedeni ortaya çıktı - Sayfa 1

Türkiye'de ve dünyada pazar günü akşam saatlerinde gökyüzünde spiral şeklinde bir yapı görüldü. Bazıları bu spirali uzaylılara bağlasa da gerçek sebebin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

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Gökyüzündeki sıra dışı spiral görüntü merak uyandırdı! Nedeni ortaya çıktı - Sayfa 2

Pazar gecesi gökyüzünde görülen büyük parlak spiraller sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazıları bu spiralleri hemen uzaylılara bağlasa da gerçeğin bu olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

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Gökyüzündeki sıra dışı spiral görüntü merak uyandırdı! Nedeni ortaya çıktı - Sayfa 3

Herkesi heyecanlandıran spirallerin özel uzay şirketi SpaceX'in ABD'deki fırlatmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

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Gökyüzündeki sıra dışı spiral görüntü merak uyandırdı! Nedeni ortaya çıktı - Sayfa 4

"ROKET EGZOSUNDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Britanya'nın meteoroloji kurumu Met Office, söz konusu şeklin muhtemelen roketin egzozundan çıkan donmuş yakıt bulutundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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