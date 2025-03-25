Gökyüzündeki sıra dışı spiral görüntü merak uyandırdı! Nedeni ortaya çıktı
İngiltere'de dün akşam saatlerinde gökyüzünde spiral şeklinde bir yapı görüldü. Bazıları bu spirali uzaylılara bağlasa da gerçek sebebin bambaşka olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'de ve dünyada pazar günü akşam saatlerinde gökyüzünde spiral şeklinde bir yapı görüldü. Bazıları bu spirali uzaylılara bağlasa da gerçek sebebin bambaşka olduğu ortaya çıktı.
Pazar gecesi gökyüzünde görülen büyük parlak spiraller sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazıları bu spiralleri hemen uzaylılara bağlasa da gerçeğin bu olmadığı kısa sürede anlaşıldı.
Herkesi heyecanlandıran spirallerin özel uzay şirketi SpaceX'in ABD'deki fırlatmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.