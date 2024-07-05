Google aramalarında ortaya çıktı! İşte insanların en çok yaşamak istediği 10 ülke
Google arama verilerine dayanarak yapılan bir analize göre insanların en çok yaşamak istedikleri 10 ülke belli oldu.
1st Move International, insanların nerede yaşamak istediğini görmek için Google arama verilerini analiz etti.
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Doğal güzellikleri ve yaşam standartlarıyla bir ülke 1,5 milyon arama ile seyahatseverlerin gözdesi oldu. New York Post'un haberine göre, 6 Avrupa ülkesi listede yer alıyor.
İşte o liste:
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10- İsviçre
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2-Avustralya
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