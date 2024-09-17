Görenler okul, düğün salonu ya da devlet dairesi sandı ama gerçek çok farklı çıktı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan Gökhan Karadeniz, dik ve engebeli arazide inşa ettiği 4 katlı bina ile dikkat çekti. Görenler binayı okul, düğün salonu ya da devlet dairesi sandı ama gerçek çok farklı...
Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sinlice mahallesinde yaşayan Gökhan Karadeniz (30), üniversitenin doğal gaz teknikerliği bölümünü birinci olarak tamamladıktan sonra gurbette kendi işini yapmak yerine köyünde anne ve babasından öğrendiği hayvancılığı büyütmek istedi.
Arazi şartları nedeniyle yer bulmakta zorluk çeken Karadeniz, dik yamaçta 4 katlı bina inşa etmeye karar verdi.
İlk kazmayı atmasıyla çevresindeki yöre sakinlerinden tepki alan Karadeniz kimseye aldırış etmeden 4 katlı binayı inşa etmeyi başardı.
Bir apartman gibi inşa edilen 4 katlı binanın sakinleri ise inekler oldu.
Apartmanın birinci katını besilik, ikinci katını ise sağılır ve buzağılarına ayıran Karadeniz, binanın üçünü katını ise samanlık olarak kullandı.