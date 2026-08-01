Görünmez esaret: Fibromiyalji modern hayatı nasıl ele geçirdi?

MODERN ÇAĞIN YENİ KABUSU: FİBROMİYALJİ SENDROMU

Vücudunun her yerinde dinmeyen sızılar hisseden, güne bir türlü başlayamayan ve kronik halsizlikten yakınan insanların sayısı çığ gibi büyüyor. Günümüz insanını pençesine alan bu rahatsızlık, tıp dünyasında fibromiyalji olarak adlandırılıyor. Bireyin yaşam konforunu yerle bir eden bu sendrom; tükenmişlik, geçmeyen sızılar ve bitmek bilmeyen halsizlik tablosuyla bir arada seyrederek iş gücünü de yok ediyor.