Görünmez esaret: Fibromiyalji modern hayatı nasıl ele geçirdi?
Çağın hastalığı fibromiyalji; geçmeyen kas ağrıları, kronik yorgunluk ve uyku bozukluğuyla modern hayatı esir alıyor. En sık 30-50 yaş arası kadınlarda görülen ve soğuk havada tırmanışa geçen bu hastalık, yanlış teşhis yüzünden hastaları doktor doktor gezdiriyor. Tedavide ise kişiye özel hazırlanan multidisipliner programlar, egzersiz ve ağrıyı tetiklemeyen doğru bir beslenme modeli hayati önem taşıyor.
MODERN ÇAĞIN YENİ KABUSU: FİBROMİYALJİ SENDROMU
Vücudunun her yerinde dinmeyen sızılar hisseden, güne bir türlü başlayamayan ve kronik halsizlikten yakınan insanların sayısı çığ gibi büyüyor. Günümüz insanını pençesine alan bu rahatsızlık, tıp dünyasında fibromiyalji olarak adlandırılıyor. Bireyin yaşam konforunu yerle bir eden bu sendrom; tükenmişlik, geçmeyen sızılar ve bitmek bilmeyen halsizlik tablosuyla bir arada seyrederek iş gücünü de yok ediyor.
SABAH YORGUNLUĞU VE BİTMEYEN KAS SIZILARI
Bu hastalığın en belirgin sinyali, vücuda yayılan yaygın kas sızılarıdır. Sorun sadece ağrıyla sınırlı kalmayıp dinlendirmeyen uyku, halsizlik ve isteksizlik gibi problemlerle birleşir. Yataktan bitkin kalkan bir birey, gece boyu hiç uyumamış gibi hissettiği için gün boyunca hiçbir aktiviteye odaklanamaz ve sürekli bir uyuşukluk hali yaşar.
KADINLAR BU TEHLİKEYE DAHA ÇOK MARUZ KALIYOR
İstatistiksel veriler, bu hastalığın cinsiyetler arasında ciddi bir ayrım gözeterek ilerlediğini kanıtlıyor. Kadın popülasyonunda görülme oranı yüzde 3 ile 4 arasındayken, erkeklerde bu oran yüzde 0.5 seviyelerinde kalıyor. Kabaca bir hesapla hastaların neredeyse yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor. Her yaşta kapıyı çalabilen bu dert, en çok 30 ila 50 yaş aralığını vuruyor.
BAĞIŞIKLIK VE RUH SAĞLIĞI RİSKİ TETİKLİYOR
Hastalık aniden tek başına ortaya çıkabileceği gibi, başka zeminlerde de kolayca filizlenebiliyor. Romatoid artrit benzeri iltihaplı eklem rahatsızlığı olanlar ile ağır bakteriyel ya da viral enfeksiyon atlatanlar büyük risk altında bulunuyor. Bunların yanı sıra majör depresyon gibi ciddi psikiyatrik süreçlerden geçenlerin de bu sendroma yakalanma ihtimali çok daha yüksek seyrediyor.