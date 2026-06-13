Göz çevresinden vuran şiddetli sancı: Küme tipi baş ağrısı yaşamı kabusa çeviriyor

BİYOLOJİK SAAT DÖNGÜSÜ

Hastalığın en şaşırtıcı özelliklerinden biri, ağrı nöbetlerinin günün hep aynı saatlerinde, özellikle gece uykusundan uyandıracak bir düzenle gelmesidir. Hastalar gün içinde tek bir krizle karşılaşabileceği gibi, bu sayı bazı zorlu vakalarda günde sekiz defaya kadar tırmanabiliyor. Küme dönemi adı verilen bu yoğun süreç, klinik gözlemlere göre genellikle altı ila on iki hafta boyunca devam ediyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde krizlerin tetiklendiği, hastanelerin nöroloji polikliniklerindeki yoğunlukla da net şekilde doğrulanıyor. Bu saat gibi işleyen düzen, hastalığın beynin iç saatini yöneten merkezlerle doğrudan bağlantılı olduğunu tıp dünyasına kanıtlıyor.