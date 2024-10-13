Göz Damlası Damlatırken Tadı Nasıl Ağıza Geliyor? Gerçek Sandığınızdan Daha Şaşırtıcı!
Göz damlasını pek çoğumuz kullanıyor. Kuruluğu alarak gözleri daha iyi hale getiren bu takviyeler, göze damlatılırken tad verebiliyor. Peki bunun sebebi nedir? Bilim dünyası bu soruya cevap verdi!
Günlük çok fazla ekrana maruz kalmak, özellikle masabaşı çalışanlar için göz kuruluğu ve diğer sorunları beraberinde getiriyor.
Genellikle böyle durumlara karşı dinlendirici veya mavi ışık engelleyen gözlükler tercih edilse de, bazı vatandaşlar ise göz damlası kullanarak kuruluğun önüne geçiyor. Peki göz damlasını göze damlatırken gelen tadı hiç fark ettiniz mi? Bilim dünyası bu gerçeği yıllar sonra ortaya çıkardı.
Göz damlası kullanırken tadını hissetmenin nedeni, gözyaşı kanallarının anatomik yapısına dayanıyor
Gözyaşları, göz yüzeyini nemlendiren ve koruyan doğal sıvılardır. Kuruyan gözler için damla uyguladıktan sonra gözyaşları, göz kapakları aracılığıyla burun boşluğuna ve dolayısıyla boğaza doğru akabilmekte. Bu da gözyaşı kanallarının, burun boşluğuna açılmasından dolayı gerçekleşiyor.