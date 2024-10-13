Göz Damlası Damlatırken Tadı Nasıl Ağıza Geliyor? Gerçek Sandığınızdan Daha Şaşırtıcı!

Genellikle böyle durumlara karşı dinlendirici veya mavi ışık engelleyen gözlükler tercih edilse de, bazı vatandaşlar ise göz damlası kullanarak kuruluğun önüne geçiyor. Peki göz damlasını göze damlatırken gelen tadı hiç fark ettiniz mi? Bilim dünyası bu gerçeği yıllar sonra ortaya çıkardı.