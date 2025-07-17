Göz sağlığından bağışıklığa: A vitamini mucizesiyle tanışın!

Ancak A vitamininin faydaları sadece gözlerle sınırlı değil. Güçlü bir antioksidan olarak, vücudumuzu serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasara karşı korur. Bu sayede cilt sağlığının korunmasına, hücre yenilenmesine ve daha genç bir cilt görünümüne katkıda bulunur.