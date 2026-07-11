Göz tansiyonu belirtileri nelerdir? Göz tansiyonu nasıl düşer?

GÖZ TANSİYONU KAÇ OLMALI?

Sağlıklı ve yetişkin bir insanda normal göz tansiyonu değerinin genellikle 10 ile 21 mmHg arasında olması beklenir. Klinik muayenelerde ölçüm sonucunun 21 mmHg sınırını aşması durumu, uzmanlar tarafından glokom şüphesi olarak değerlendirilir. Ancak her yüksek basınç değeri kişinin kesin olarak glokom hastası olduğu anlamına gelmemektedir çünkü bazı göz yapıları yüksek basınca dirençlidir. Tam tersi durumlarda, yani basınç normal sınırlarda olsa bile görme siniri zayıf olan kişilerde "normal basınçlı glokom" hastalığı gelişebilir. Bu yüzden kesin bir tanı konulabilmesi için sadece basınca değil, modern cihazlarla sinir liflerinin kalınlığına da bakılmalıdır.