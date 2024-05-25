Göz yanması neden olur? Göz yanması hangi hastalıklarla bağlantılıdır?

Göz yanması nedir?

Göz yanması, göz pınarı adı verilen ve gözün buruna yakın bölümünde hissedilen ve sulanmayla birlikte oluşan acılı ve ağrılı bir sorundur. Bu durumun ortaya çıkmasına ise göz yanması ismi verilmektedir. Çağımızda meydana gelen birçok olumsuz faktörlerin birçok göz rahatsızlıklarında etkin olduğu gibi ayrıca göz yanması rahatsızlığının oluşumunda da ciddi anlamda etkinliği bulunmaktadır. Uzmanlar göz yanması rahatsızlığının meydana gelmesinde gerek çevresel faktörlerin ve gereksede fiziksel faktörlerin önemli rol oynadığının altını çizmektedirler.