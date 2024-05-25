Göz yanması neden olur? Göz yanması hangi hastalıklarla bağlantılıdır?
Göz yanması, birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşabilen göz yanmasına; göz sulanması, batma ve bazen de görme kaybı eşlik edebilmektedir.
Göz yanması nedir?
Göz yanması, göz pınarı adı verilen ve gözün buruna yakın bölümünde hissedilen ve sulanmayla birlikte oluşan acılı ve ağrılı bir sorundur. Bu durumun ortaya çıkmasına ise göz yanması ismi verilmektedir. Çağımızda meydana gelen birçok olumsuz faktörlerin birçok göz rahatsızlıklarında etkin olduğu gibi ayrıca göz yanması rahatsızlığının oluşumunda da ciddi anlamda etkinliği bulunmaktadır. Uzmanlar göz yanması rahatsızlığının meydana gelmesinde gerek çevresel faktörlerin ve gereksede fiziksel faktörlerin önemli rol oynadığının altını çizmektedirler.
Göz yanmasının nedenleri nelerdir?
Göz yanması sorununun başlıca nedenleri şunlardır:
Bazı besin ürünlerina karşı duyulan aşırı alerjik durumlar
Kirli hava
Sigara dumanına maruz kalınması
Güneş ışınlarına aşırı biçimde maruz kalınması
Bilgisayar başında uzun süre kalınması
Rüzgar
Tozlar
Polenler
Parfümler ve kolonyalar
Göz yanmasının belirtileri nelerdir?
Güneş ışınlarına çıkıldığında gözlerde acı veya ağrı durumunun birkaç dakika içerisinde başlaması
Gözleri tam olarak açamama durumu
Gözlerde ağırlık hissedilmesi
Gözlerde kaşıntı
Gözlerin bir müddet açık tutulması sırasında hafif derecede acı durumunun hissedilmesi
Göz yanması hangi hastalıklarla bağlantılıdır?
Göz yanmasının; göz kuruluğu, göz nezlesi, göz yorgunluğu, bakteriyel enfeksiyonlar
ışık korkusu gibi sağlık sorunları ile de ilgisinin bulunmaktadır.