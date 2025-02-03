Grammy ödülü sahiplerini buldu. İşte meşhur kırmızı halıda boy gösteren dünya yıldızları
Müzik ve sanat dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri, sahiplerini buldu. Ayrıca meşhur kırmızı halıdan da kareler geldi.
Dünyanın en prestijli müzik ödülllerinden Grammy, sahiplerini buldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı ödül töreninde ilginç görüntüler ortaya çıkarken, meşhur kırmızı halıdan da birbirinden harika görüntüler geldi.
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Pazar gecesi Los Angeles'ta düzenlenen ödül töreninde, her yıl merakla beklenen kırmızı halı fotoğrafları yayımlandı. İşte kırmızı halıdan en iyi kareler…
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