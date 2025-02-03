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  4. Grammy ödülü sahiplerini buldu. İşte meşhur kırmızı halıda boy gösteren dünya yıldızları

Grammy ödülü sahiplerini buldu. İşte meşhur kırmızı halıda boy gösteren dünya yıldızları

Müzik ve sanat dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri, sahiplerini buldu. Ayrıca meşhur kırmızı halıdan da kareler geldi.

Grammy ödülü sahiplerini buldu. İşte meşhur kırmızı halıda boy gösteren dünya yıldızları - Sayfa 1


Dünyanın en prestijli müzik ödülllerinden Grammy, sahiplerini buldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı ödül töreninde ilginç görüntüler ortaya çıkarken, meşhur kırmızı halıdan da birbirinden harika görüntüler geldi.

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Grammy ödülü sahiplerini buldu. İşte meşhur kırmızı halıda boy gösteren dünya yıldızları - Sayfa 2

Pazar gecesi Los Angeles'ta düzenlenen ödül töreninde, her yıl merakla beklenen kırmızı halı fotoğrafları yayımlandı. İşte kırmızı halıdan en iyi kareler…

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Grammy ödülü sahiplerini buldu. İşte meşhur kırmızı halıda boy gösteren dünya yıldızları - Sayfa 3

Sabrina Carpenter, gök mavisi elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. 

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Grammy ödülü sahiplerini buldu. İşte meşhur kırmızı halıda boy gösteren dünya yıldızları - Sayfa 4

Çığır açan yıldız Chappell Roan en iyi yeni sanatçı seçildi. 

anatçı Edgar Degas'nın bale dansçılarını tasvir ettiği tablosundan esinlenen sarı ve bebek mavisi Jean-Paul Gaultier imzalı çarpıcı kıyafeti ve çok abartılı makjayı gözden kaçmadı.  

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