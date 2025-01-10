Gratis 20 Ocak'a kadar birçok üründe indirim başlattı: Kadınlar bu indirimleri çok sevecek!
Gratis’te, Gratis karta özel; saç bakım sütünden şampuana, saç kreminden diş macununa birçok kişisel bakım ürününde geçerli indirim fırsatı… İşte, Gratis indirimli ürünler fiyat listesi…
HYP ME CURL ŞAMPUAN 350 ML
Raf fiyatı: 136,50 TL
Gratis karta özel fiyat: 40 TL
Son indirim tarihi: 20 Ocak
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BEE BEAUTY ANTİ-TRANSPİRANT ROLL ON FLORAL 50 ML
Raf fiyatı: 99 TL
Gratis karta özel fiyat: 39,50 TL
Son indirim tarihi: 20 Ocak
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ELIDOR SAÇ BAKIM ŞAMPUANI ARGAN YAĞI & HİBİSKUS ÖZÜ 400 ML
Raf fiyatı: 264 TL
Gratis karta özel fiyat: 79 TL
Son indirim tarihi: 20 Ocak
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