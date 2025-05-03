Green Card sonuçları açıklandı! 2025 DV Lottery çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazandıran Green Card sonuçları açıklandı. Sonuçlar Green Card çekiliş sonuçları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, 2025 DV Lottery çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
ABD’de hem çalışma hem de yaşama hakkı kazandıran Green Card sonuçları açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lottery resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar başvuru sahiplerinin erişimine açıldı.
ABD'de süresiz oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card 2025 kura çekiliş sonuçları 3 Mayıs Cumartesi günü Türkiye zaman dilimine göre saat 19.00'da açıklandı.
Green Card çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
Başvuru sahipleri, Green Card başvuru sonuçlarını https://dvprogram.state.gov/ adresinden görüntüleyebilecek.