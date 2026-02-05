Gül suyunun cilde etkileri: Doğal bakımın gizli gücü

3- Gözenek sıkılaştırıcı etki

Gül suyu, gözeneklerin daha küçük ve sıkı görünmesine yardımcı olur. Fazla yağı dengeleyerek gözeneklerin tıkanmasını önler. Düzenli kullanımda cilt daha temiz ve pürüzsüz görünür. Özellikle yağlı ve karma ciltlerde etkili sonuçlar verir. Gözeneklerin küçülmesi siyah nokta oluşumunu azaltır. Bu sayede cilt daha sağlıklı görünür. Tonik olarak kullanıldığında etkisi artar.