Günde 1 bardak nar mucizesi: Bir avuç narla vücutta yaşanan 5 sessiz değişim

NARIN ANTİOKSİDAN GÜCÜ

Nar eskiden sadece kış meyvesi olarak görülürdü, şimdi ise yıl boyunca marketlerde bulunuyor ve en çok paylaşılan sağlıklı atıştırmalıklardan biri. Kırmızı rengini veren polifenoller ve antosiyaninler hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilen bileşikler olarak biliniyor. Nar taneleri çekirdeği ile birlikte yendiği için diğer meyvelere göre çiğneme süresi daha uzun, bu da beyne tokluk sinyalinin daha erken gitmesini sağlıyor. Bu yüzden diyet yapanlar ve cilt sağlığına dikkat edenler narı sık tercih ediyor.