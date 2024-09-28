Gündüzleri ziyaret, geceleri kazı! İsyan etti: 'Evimin altını bile kazımışlar'
Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Dirlik Mahallesi ve çevresinde bulunan birçok tarihi kilise zaman zaman definecilerin hedefi haline geldi.
Definecilerin bölgedeki Üstündal Kilisesi'nin yanı sıra mübadele döneminde (Cida Kilisesi) camiye çevrilen Dirlik Mahallesi Camii ile camiye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan harabe kilisede kazı yaparak define aradıkları belirtildi.
Zaman içinde çalı, ot ve ağaçlarla kaplanan Üstündal Kilisesi'nin 19. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin ediliyor.
Kilisenin bugünkü hali adeta harabeyi andırıyor.
Kilise zaman zaman definecilerin hışmına uğrarken Dirlik Mahallesi Cami İmamı Aydın Kızıltaş, definecilerin caminin etrafında dahi kazı yaptıklarını kaydetti.