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  4. Gündüzleri ziyaret, geceleri kazı! İsyan etti: 'Evimin altını bile kazımışlar'

Gündüzleri ziyaret, geceleri kazı! İsyan etti: 'Evimin altını bile kazımışlar'

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Dirlik Mahallesi ve çevresinde bulunan birçok tarihi kilise zaman zaman definecilerin hedefi haline geldi.

Gündüzleri ziyaret, geceleri kazı! İsyan etti: 'Evimin altını bile kazımışlar' - Sayfa 1

Definecilerin bölgedeki Üstündal Kilisesi'nin yanı sıra mübadele döneminde (Cida Kilisesi) camiye çevrilen Dirlik Mahallesi Camii ile camiye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan harabe kilisede kazı yaparak define aradıkları belirtildi.

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Gündüzleri ziyaret, geceleri kazı! İsyan etti: 'Evimin altını bile kazımışlar' - Sayfa 2

Zaman içinde çalı, ot ve ağaçlarla kaplanan Üstündal Kilisesi'nin 19. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin ediliyor.

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Gündüzleri ziyaret, geceleri kazı! İsyan etti: 'Evimin altını bile kazımışlar' - Sayfa 3

Kilisenin bugünkü hali adeta harabeyi andırıyor.

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Gündüzleri ziyaret, geceleri kazı! İsyan etti: 'Evimin altını bile kazımışlar' - Sayfa 4

Kilise zaman zaman definecilerin hışmına uğrarken Dirlik Mahallesi Cami İmamı Aydın Kızıltaş, definecilerin caminin etrafında dahi kazı yaptıklarını kaydetti.

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