Güneş kremi nasıl seçilir? Cilt tipine göre en iyi güneş kremleri

FİLTRE ÖZELLİKLERİNE GÖRE GÜNEŞ KREMİ ÇEŞİTLERİ

Güneş kremleri, ultraviyole ışınlarını filtreleme yöntemlerine göre fiziksel, kimyasal ve hibrit olmak üzere farklı çeşitlere ayrılır. Titanyum dioksit ve çinko oksit içeren fiziksel (mineral) filtreler, ışınları cildin yüzeyinden yansıttığı için hassas ciltlere oldukça uygundur. Avobenzon ve oksibenzon içeren kimyasal filtreler ise ışınları emerek etkisiz hale getirir. Bunların dışında hem koruma sağlayan hem cilt tonunu eşitleyen renkli kremler ile su sporları için ideal suya dayanıklı formüller mevcuttur.