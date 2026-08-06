Güneş kremi nasıl seçilir? Cilt tipine göre en iyi güneş kremleri
Sağlıklı bir cilt yapısı için dört mevsim güneş kremi kullanmak; ultraviyole ışınlarının neden olduğu erken yaşlanma, leke oluşumu ve cilt kanseri riskini azaltmak için hayati önem taşıyor. Cilt tipine uygun doğru ürünü seçmek, UVA ve UVB korumasına dikkat etmek ve kremi gün içinde düzenli aralıklarla yenilemek maksimum koruma sağlamanın temel kuralları arasında yer alıyor. Güneş koruyucu çeşitlerinden SPF değerlerinin anlamına, çocuklarda kullanımından doğru uygulama tekniklerine kadar güneşten korunmanın tüm detayları haberimizde…
CİLDİ GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUMANIN ÖNEMİ
Yaz ya da kış fark etmeksizin cildin güneş ışınlarına ihtiyacı varken zararlı olan ışınlardan da korunmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak sağlık açısından büyük önem taşır. Güneş kremi kullanmak sadece sıradan bir cilt bakımı rutini değil, aynı zamanda genel vücut sağlığı açısından da vazgeçilmez bir gerekliliktir.
GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL KRİTERLER
Doğru güneş koruyucu seçimi yaparken ürünün hem UVA hem de UVB koruması içermesine mutlaka dikkat edilmelidir. Yağlı, kuru veya karma cilt tiplerine uygun özel formüller tercih edilmeli ve alerjik bünyeler içerik listesini kontrol etmelidir. Satın almadan önce varsa tester ürünler ufak bir bölgede denenmeli, pahalı ürünlerin her zaman en iyi korumayı sağlamayacağı bilinmelidir. Ayrıca eller, dudaklar ve tüm vücut için mevsim koşullarına uygun, sürümü kolay SPF içerikli ürünler seçilmelidir.
UVA VE UVB IŞINLARININ CİLT ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
Güneş kremleri, cildi güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından koruyarak hücre hasarlarını engeller. Güneşten yeryüzüne ulaşan UVA ışınları cildin en derin katmanlarına nüfuz ederek yaşlanmaya ve kırışıklıklara neden olur. Cildin yüzeyine etki eden UVB ışınları ise güneş yanıklarına ve kızarıklıklara yol açar. Sürülen güneş kremi cilt üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturarak bu ışınların alt katmanlara ulaşmasını doğrudan engeller.
FİLTRE ÖZELLİKLERİNE GÖRE GÜNEŞ KREMİ ÇEŞİTLERİ
Güneş kremleri, ultraviyole ışınlarını filtreleme yöntemlerine göre fiziksel, kimyasal ve hibrit olmak üzere farklı çeşitlere ayrılır. Titanyum dioksit ve çinko oksit içeren fiziksel (mineral) filtreler, ışınları cildin yüzeyinden yansıttığı için hassas ciltlere oldukça uygundur. Avobenzon ve oksibenzon içeren kimyasal filtreler ise ışınları emerek etkisiz hale getirir. Bunların dışında hem koruma sağlayan hem cilt tonunu eşitleyen renkli kremler ile su sporları için ideal suya dayanıklı formüller mevcuttur.