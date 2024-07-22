Güneşten korunmak için önemli öneriler

“Yaz, kış güneş kremi kullanın”

Güneşten fiziksel olarak sakınmak gerektiğinin altını çizen Dr. Çanakçı “Özellikle yazın güneş ışınlarının yoğun ve dik olarak geldiği saat 12.00-16.00 arasında güneş altında bulunmamalı, gölge ve serin ortamlar tercih etmelisiniz. Kıyafetler ortama göre seçilmeli, örneğin çocuklara tatilde UV korumalı mayolar, şehirde ince ama vücudu örtecek kıyafetler giydirmelisiniz. Mutlaka şapka, güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla da güneşten korunmalısınız. Diğer basamak ise koruyucu krem kullanmak. Düzenli olarak yaz kış, evde bile olsanız yüz, boyun, ense, kulak, el gibi güneş ışınlarına maruz kalan yerlere güneş kremi kullanmalı; yaz aylarında 2-3 saatte bir tazelemelisiniz” diye konuştu.