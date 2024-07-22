Güneşten korunmak için önemli öneriler
Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı, güneşin pek çok zararı olduğunun altını çizerek güneşten korunmak için önerilerde bulundu.
Güneşin pek çok zararı olduğuna hatta cilt kanserine yol açabildiğine dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı “Bu etkilerden korunmak için ilk ve en basit olarak yapılması gereken şey güneşten korunmaktır. Mutlaka koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanın, öğle saatlerinde güneşten kaçının” dedi.
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihan Yüksel Çanakçı güneşin cildimiz için en önemli faydasının D vitamini sentezlemesi olduğunu, bunun da kemik erimesi ve bağışıklık sistemi hastalıklarından koruduğunu, aynı zamanda cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırdığını söyledi. D vitamininden faydalanmak için öğle saatlerinde kollarımızın 15-20 dakika kadar güneş ışını almasının yeterli olduğunu vurguladı.
“Yaz, kış güneş kremi kullanın”
Güneşten fiziksel olarak sakınmak gerektiğinin altını çizen Dr. Çanakçı “Özellikle yazın güneş ışınlarının yoğun ve dik olarak geldiği saat 12.00-16.00 arasında güneş altında bulunmamalı, gölge ve serin ortamlar tercih etmelisiniz. Kıyafetler ortama göre seçilmeli, örneğin çocuklara tatilde UV korumalı mayolar, şehirde ince ama vücudu örtecek kıyafetler giydirmelisiniz. Mutlaka şapka, güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla da güneşten korunmalısınız. Diğer basamak ise koruyucu krem kullanmak. Düzenli olarak yaz kış, evde bile olsanız yüz, boyun, ense, kulak, el gibi güneş ışınlarına maruz kalan yerlere güneş kremi kullanmalı; yaz aylarında 2-3 saatte bir tazelemelisiniz” diye konuştu.
“Güneş kremi minimum 30 SPF olmalı”
Güneş kreminin öncelikle geniş spektrumlu yani hem UVA hem UVB ışınlarına karşı korumalı olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Çanakçı UVB’ye karşı kremin minimum 30 SPF; yaz aylarında, leke hastalarında, gebe ve çocuklarda ise minimum 50 SPF olması gerektiğini dile getirdi.