Günler kısaldı, bilim insanlarından korkutan uyarı! Felaketler kapıda. Bu tarihlere dikkat
Günler kısalıyor, Dünya’nın dönme hızı artıyor. Bilim insanları, tarih vererek gezegenimizi bekleyen tehlikeleri açıkladı.
Dünya, her geçen gün yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. İklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte gezegenimiz kötü bir geleceğe hazırlanırken, deprem, sel ve kasırga gibi afetler de artmaya başladı.
Son 5 yıl içerisinde dünya çapında ciddi afetler yaşanırken, küresel ısınma ve iklim değişikliği bu afetlerin yaşanmasında etkili faktörler arasında. Öte yandan bilim insanları son dönemde Dünya’nın dönme hızında da değişiklikler tespit etti ve tarih vererek önemli uyarılarda bulundu.
Daily Mail’in haberine göre uzmanlar, 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde günlerin ortalama 1,38 ve 1,51 milisaniye daha kısa olacağını öngörüyor.