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  4. Günler kısaldı, bilim insanlarından korkutan uyarı! Felaketler kapıda. Bu tarihlere dikkat

Günler kısaldı, bilim insanlarından korkutan uyarı! Felaketler kapıda. Bu tarihlere dikkat

Günler kısalıyor, Dünya’nın dönme hızı artıyor. Bilim insanları, tarih vererek gezegenimizi bekleyen tehlikeleri açıkladı.

Günler kısaldı, bilim insanlarından korkutan uyarı! Felaketler kapıda. Bu tarihlere dikkat - Sayfa 1

Dünya, her geçen gün yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. İklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte gezegenimiz kötü bir geleceğe hazırlanırken, deprem, sel ve kasırga gibi afetler de artmaya başladı. 

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Günler kısaldı, bilim insanlarından korkutan uyarı! Felaketler kapıda. Bu tarihlere dikkat - Sayfa 2

Son 5 yıl içerisinde dünya çapında ciddi afetler yaşanırken, küresel ısınma ve iklim değişikliği bu afetlerin yaşanmasında etkili faktörler arasında. Öte yandan bilim insanları son dönemde Dünya’nın dönme hızında da değişiklikler tespit etti ve tarih vererek önemli uyarılarda bulundu.

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Günler kısaldı, bilim insanlarından korkutan uyarı! Felaketler kapıda. Bu tarihlere dikkat - Sayfa 3

Daily Mail’in haberine göre uzmanlar, 22 Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde günlerin ortalama 1,38 ve 1,51 milisaniye daha kısa olacağını öngörüyor. 

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Günler kısaldı, bilim insanlarından korkutan uyarı! Felaketler kapıda. Bu tarihlere dikkat - Sayfa 4

Bunun nedeni ise gezegenin dönüşünün beklenmedik hızlanma dönemine girmesi. Bilim insanlarına göre bu durum, güneş gününün uzunluğundan yaklaşık bir milisaniye daha kısalması olarak değerlendiriliyor.

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