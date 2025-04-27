  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Günlerce kıvamı değişmiyor ; Birebir pastane magnolyasını 25 yıllık ustası böyle yapıyor

Günlerce kıvamı değişmiyor ; Birebir pastane magnolyasını 25 yıllık ustası böyle yapıyor

Tıpkı pastanelerde satıldığı gibi birebir magnolya hazırlamak için 25 yıllık ustanın tarifine dikkat

Günlerce kıvamı değişmiyor ; Birebir pastane magnolyasını 25 yıllık ustası böyle yapıyor - Sayfa 1

Magnolya tatlısı 7’den 70’e herkesi tercihleri arasında yer alıyor. Bu tatlı hafif ve düşük kalorili olduğu için çok tercih ediliyor.

1 | 17
Günlerce kıvamı değişmiyor ; Birebir pastane magnolyasını 25 yıllık ustası böyle yapıyor - Sayfa 2

Ayrıca lezzetli ve pratik de olan magnolya tatlısı birkaç malzemeyle de hazırlanabiliyor.

2 | 17
Günlerce kıvamı değişmiyor ; Birebir pastane magnolyasını 25 yıllık ustası böyle yapıyor - Sayfa 3

Birbirinden lezzetli tatlı ve yemek tariflerinin paylaşıldığı nefisyemektarifleri.com’da lezzetli bir magnolia için gereken malzemeler ve hazırlanış şöyle sıralandı:

3 | 17
Günlerce kıvamı değişmiyor ; Birebir pastane magnolyasını 25 yıllık ustası böyle yapıyor - Sayfa 4

KIVAMI HAFTALARCA BEKLESE BİLE ŞAŞMIYOR

Muhallebisi için;

  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket sıvı krema
  • 1 paket vanilya

Arası için;

  • 1,5 paket burçak bisküvi
  • Çilek
4 | 17