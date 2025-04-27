Günlerce kıvamı değişmiyor ; Birebir pastane magnolyasını 25 yıllık ustası böyle yapıyor
Tıpkı pastanelerde satıldığı gibi birebir magnolya hazırlamak için 25 yıllık ustanın tarifine dikkat
Magnolya tatlısı 7’den 70’e herkesi tercihleri arasında yer alıyor. Bu tatlı hafif ve düşük kalorili olduğu için çok tercih ediliyor.
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Birbirinden lezzetli tatlı ve yemek tariflerinin paylaşıldığı nefisyemektarifleri.com’da lezzetli bir magnolia için gereken malzemeler ve hazırlanış şöyle sıralandı:
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